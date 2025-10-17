चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह
The Taj Story: फिर से छिड़ा मकबरा या मंदिर पर विवाद, ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य उजागर करने आ रही है फिल्म
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी
Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट
इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे
एंटरटेनमेंट
The Taj Story: इस साल की सबसे विवादित फिल्मों में से एक 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का ट्रेलर ताज महल के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े कर रहा हैं.
The Taj Story: इस साल की सबसे विवादित फिल्मों में से एक 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. परेश रावल ताजमहल के गाइड विष्णु दास का किरदार निभा रहे हैं. परेश रावल का किरदार विष्णु दास ताजमहल की उतपत्ति का सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं. 'द ताज स्टोरी' अपने विवादित विषय के कारण रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है। ट्रेलर में परेश रावल ताजमहल के नीचे छिपे 22 कमरों और वहां मौजूद चीजो पर सवाल उठाते नजर आते हैं.
क्या है ताज का रहस्य
इस फिल्म के ट्रेलर की शुरूआत एक हिंदू स्थानीय गाइड के रूप में परेश रावल के ताजमहल को अपना मंदिर कहने से होती है, इसके बाद वे सवाल करते है क्या सच में ये स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था या फिर ये एक प्रचीन मंदिर हैं. मामला अदालत तक पहुंचता है, जहां रावल स्मारक का डीएनए परीक्षण कराने की मांग करते हैं ताकि इस पर सटीक जानकारी मिल सके. इस ट्रेलर में अभिनेता जाकिर हुसैन भी नजर आते हैं. जिनके बीच तनाव पूर्ण संवाद दिखाए गए हैं.
पोस्टर से बना विवाद
यूट्यूब पर फिल्म की लॉगलाइन में लिखा है, 'संगमरमर की दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे इतिहास बताना भूल गया... रहस्य, विवाद और राज की एक कहानी. 'द ताज स्टोरी' का सबसे बड़ा विवाद इसका पहला पोस्टर था, इस पोस्टर में परेश रावल को ताजमहल के गुंबद को उठाते हुए देखा गया था. जिसके नीचे भगवान शिव की आकृति नजर आ रही थी. निर्माताओं से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक तस्वीर हैं.
ट्रेलर का इंतजार
लेकिन पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियों को जन्म दे दे दिया था और तभी से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से