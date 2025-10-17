The Taj Story: फिर से छिड़ा मकबरा या मंदिर पर विवाद, ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य उजागर करने आ रही है फिल्म

The Taj Story: इस साल की सबसे विवादित फिल्मों में से एक 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का ट्रेलर ताज महल के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े कर रहा हैं.

The Taj Story: इस साल की सबसे विवादित फिल्मों में से एक 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. परेश रावल ताजमहल के गाइड विष्णु दास का किरदार निभा रहे हैं. परेश रावल का किरदार विष्णु दास ताजमहल की उतपत्ति का सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं. 'द ताज स्टोरी' अपने विवादित विषय के कारण रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है। ट्रेलर में परेश रावल ताजमहल के नीचे छिपे 22 कमरों और वहां मौजूद चीजो पर सवाल उठाते नजर आते हैं.

क्या है ताज का रहस्य

इस फिल्म के ट्रेलर की शुरूआत एक हिंदू स्थानीय गाइड के रूप में परेश रावल के ताजमहल को अपना मंदिर कहने से होती है, इसके बाद वे सवाल करते है क्या सच में ये स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था या फिर ये एक प्रचीन मंदिर हैं. मामला अदालत तक पहुंचता है, जहां रावल स्मारक का डीएनए परीक्षण कराने की मांग करते हैं ताकि इस पर सटीक जानकारी मिल सके. इस ट्रेलर में अभिनेता जाकिर हुसैन भी नजर आते हैं. जिनके बीच तनाव पूर्ण संवाद दिखाए गए हैं.

पोस्टर से बना विवाद

यूट्यूब पर फिल्म की लॉगलाइन में लिखा है, 'संगमरमर की दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे इतिहास बताना भूल गया... रहस्य, विवाद और राज की एक कहानी. 'द ताज स्टोरी' का सबसे बड़ा विवाद इसका पहला पोस्टर था, इस पोस्टर में परेश रावल को ताजमहल के गुंबद को उठाते हुए देखा गया था. जिसके नीचे भगवान शिव की आकृति नजर आ रही थी. निर्माताओं से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक तस्वीर हैं.

ट्रेलर का इंतजार

लेकिन पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियों को जन्म दे दे दिया था और तभी से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा था.

