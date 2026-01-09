FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

Tara Sutaria-Veer Pahariya Break Up: खबर है कि बॉलीवुड के चर्चित कपल तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के बीच ब्रेकअप हो गया है. ये दोनों एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. क्या इस कलेश की वजह एपी ढिल्लों का शो है. आइए जानते है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 09, 2026, 10:19 AM IST

Veer Pahariya-Tara Sutaria Break Up: बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल वीर पाहाड़ियां और तारा सुतारिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है. यह खबर फैंस के लिए हैरानी की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ने हाल ही में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. फिल्मफेयर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तारा और वीर ने 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी और जब दोनों को एक प्राइवेट आउटिंग पर देखा गया तो दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई.

दोनों की बढ़िया कैमिस्ट्री

फैंस को उनकी कैमिस्ट्री जल्द ही साफ दिखने लगी. वहीं साल 2025 के बीच तक दोनों ने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब एपी ढिल्लों के शों में तारा मंच पर पहुंची. दरअसल तारा और वीर पहाड़िया को एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में देखा गया था. जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था. सिंगर एपी ढिल्लों ने एक्ट्रेस तारा को गाल पर Kiss किया था. इस टाइम उनके बॉयफ्रेंड वीर वहीं पर मौजूद थे.

वीर पहाड़िया का रिएक्शन

इस दौरान वीर पहाड़िया का रिएक्शन काफी वायरल हुआ था. माना जा रहा था कि ये सब देखने के बाद वो काफी अपसेट हुए. वीडियो के वायरल होने के बाद तारा ने इसे लेकर सफाई देते हुए कहा था, 'झूठी अफवाहें, चालाक एडिटिंग और पैसे लेकर पीआर करने वाले हमें हिला नहीं सकते. आखिर में प्यार और सच की ही जीत होती है.' वहीं वीर ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा था कि उनका वायरल रिएक्शन एपी ढिल्लों के गाने थोड़ी सी दारू पर नहीं था. बल्कि किसी और गाने पर था.

क्या सच में हो गया ब्रेकअप?

हालांकि अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों ने अब अपने रास्ते अलग करने का फैसला ले लिया है. ब्रेकअप की सही वजह अभी साफ नहीं है. तारा और वीर दोनों में से किसी ने भी अपने कथित ब्रेकअप पर ऑफिशियली कमेंट नहीं किया है. खास बात यह है कि दोनों एक्टर्स ने पिछले इंटरव्यू में अपने डीप-कनेक्शन के बारे में खुलकर बात की थी. वीर ने एक बार अपनी पहली डेट के बारे में बताया था, जहां उन्होंने पियानो बजाया था और तारा ने सूरज उगने तक गाना गाया था. फिलहाल, ब्रेकअप की पुष्टि दोनों ने नहीं की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

