पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा | अतीक के करीबियों के खिलाफ FIR | अमेरिका के दबाव में आया पाकिस्तान, मुनीर के फैसले का पाकिस्तान में विरोध शुरू | पाक में मुनीर के लिए संकट की घड़ी, गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान, मार्को रुबियो ने पाक का आभार जताया

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar: क्या रणवीर की जगह कोई और हीरो होता तो पिट जाती धुरंधर? राकेश बेदी ने फिल्म की सफलता का बताया राज

धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में उत्साह देखने के मिल रहा है. फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है. फिल्म के मुख्य अभिनेता राकेश बेदी ने रणवीर के बारे में एक बात कही है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 20, 2025, 09:28 AM IST

Dhurandhar: क्या रणवीर की जगह कोई और हीरो होता तो पिट जाती धुरंधर? राकेश बेदी ने फिल्म की सफलता का बताया राज

Bollywood News

धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, आज 20 दिसंबर है. इस फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन पूरे हो चुके है लेकिन अभी भी लोगों दिल और दिमाग से आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का खुमार उतरा नहीं है. दो भागों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक प्रमुख कारण पूरी टीम की मेहनत रही जो बड़े पर्दे पर साफ दिखाई देती है। फिल्म का हर फ्रेम तकनीशियनों, लेखकों, निर्देशक और पूरी कास्ट की मेहनत की कहानी बयां करता है.

राकेश बेदी ने बताई फिल्म की सफलता की कहानी

धुरंधर में जमील जमाली की भूमिका के लिए सराहे जा रहे राकेश बेदी ने इंडिया टीवी से बातचीत की जहां उन्होंने अपनी टीम और धुरंधर की सफलता के बारे में बताया. इसके बीच उन्होंने दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह के बारे में भी एक अहम बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म में रणवीर सिंह न होते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती.

रणवीर सिंह के बारे क्या बोले राकेश बेदी

रणवीर के आत्मविश्वास के बारे में बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, 'मैं आपको बता दूं कि उनमें से कोई भी असुरक्षित नहीं है. मैं रणवीर सिंह को सलाम करता हूं, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में खुद को संभाला और प्रस्तुत किया है. ऐसे कई दृश्य हैं, लगभग 40-50 दृश्य होंगे, जहां वह सहायक अभिनेताओं के पीछे दूसरी पंक्ति में खड़े हैं. वह उन्हें सांस लेने, कहानी के अनुसार अभिनय करने और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जगह दे रहे हैं.

बखूबी निभाया किरदार

वह आगे कहते है कि ' वह आगे आकर किसी की प्रसिद्धि छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, न ही यह कह रहे हैं कि 'यह संवाद मेरा है और मैं ही बोलूंगा. वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह रणवीर सिंह के आत्मविश्वास और सिनेमा की समझ को बखूबी दर्शाता है.' वरिष्ठ अभिनेता ने आगे कहा, 'अगर कोई और हीरो होता, तो ऐसा नहीं होता. और फिल्म इतनी सफल नहीं होती. फिल्म की सफलता का कारण यह है कि रणवीर ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है.'

