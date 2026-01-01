'इक्कीस, आखिरी अनमोल निशानी है', 'कौन बनेगा करोड़पति' में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ एक अनसुना किस्सा भी साझा किया है.

अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र स्टारर 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म इंडस्ट्री और धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक बहुत ही खास मूवी है क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्म है. रिलीज के पहले से ही यह फिल्म अपनी स्टार कास्ट से लेकर कहानी तक को लेकर जबरदस्त चर्चा में रही है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा के धुरंधर अभिनेता धर्मेंद्र देओल की आखिरी फिल्म है. इस वजह से इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा हाईप बनी हुई है.

'केबीसी' के मंच पर पहुंची 'इक्कीस' की टीम

हाल ही में 'इक्कीस' की टीम कौन बनेगा करोड़पति में आई थी और दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो गई. अमिताभ बच्चन ने इस बाच-चीत के दौरान उन्होंने अपने दोस्त धर्मेंद्र के बारे में एक मजेदार किस्सा भी सुनाया है. कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का सोनी टीवी ने एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है. जिसमें बिग बी कहते हैं, 'फिल्म इक्कीस हमारे लिए वो आखिरी अनमोल निशानी है जो हिंदी फिल्म जगत की महान विभूति अपने करोड़ों चाहने वालों के लिए छोड़ गए.

कला की साधना

एक कलाकार अपनी सांस के अंतिम छोर तक, कला की साधना करना चाहता है और कुछ ऐसा ही. किया मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे आदर्श, धर्मेंद्र देव जी ने.' उन्होंने आगे कहा, 'धरमजी सिर्फ एक शख्स नहीं थे, एक एहसास थे और एहसास जो होता है वो कभी जाने नहीं देते किसी के अंदर से. बस यादें बनकर, दुआएं बनकर साथ चलते रहते हैं.' बता दें कि इस फिल्म में जयदीप अहलावत अहम भूमिका में नजर आएंगे.

जयदीप ने की तारीफ

जयदीप अहलावत धर्मेंद्र के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इस शो में कहा कि मै बहुत भाग्यशाली हूं कि उनके पास फिल्म में मेरे साथ सबसे ज्यादा सीन हैं, जब वो सेट पर होते थे, ऐसा लगता नहीं था कि इतना बड़ा स्टार हमारे साथ बैठा है. ऐसा लगता था जैसा बिल्कुल परिवार का हिस्सा है.'

महानायक ने सुनाया किस्सा

वहीं केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने कहा है कि 'जैसे शोले की शूटिंग थी, इधर हम लोग बेंगलुरु में काम कर रहे थे और उनकी एक खूबी थी. वो पहलवान थे, एक दम उनका शारीर बेहतरीन... इसका उदाहरण भी मुझे पता चला एक दिन कि जैसे एक मौत के सीन में मैं तड़प रहा हूं... वो उनकी वजह से था.' इसके बाद सदी के महानायक ने हंसते हुए कहा कि 'मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, मैं बहुत दर्द में दिख रहा था इसलिए... ये हमारी नेचुरल एक्टिंग है.' अमिताभ ने तारीफ करते हुए कहा कि धर्मेंद्र बहुत फिट रहते थे औऱ यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी.'

