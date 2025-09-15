दिल्ली में 300 रुपये की नौकरी करते थे 'पगार बढ़ा दो' गाने वाले दिलीप, फराह खान बोलीं- मत पूछो अब कितना कमाता है...

Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव
एंटरटेनमेंट
फराह खान के कुक दिलीप इन दिनों चर्चा में है. दिलीप की सैलरी, गांव का घर और अभी कितनी कमाते हैं ये चर्चा का विषय बना हुआ है. अब खुद फराह खान ने इस बारे में जानकारी दी है. आइए जानते है कि उन्होंने क्या कहा
इन दिनों फराह खान के कुक दिलीप के सैलरी के बार में खूब चर्चा हो रही है. कुक दिलीप को कितने पैसे मिलते हैं उनकी मासिक वेतन कितनी है, उनके गांव का घर कैसा है. फराह खान के व्लॉग्स देखने के बाद हर किसी की जुबान पर यही सवाल है. दिलीप इतने फेमस हो चुके है कि उनके बारे में लोग गूगल से तक सवाल पूछ रहे हैं. फराह के व्लॉग्स ने उनके कुक दिलीप को भी स्टार बना दिया है. फराह के साथ दिलीप की मस्ती काफी पसंद की जाती है और अब तो वह ब्रांड्स के लिए भी शूट करने लगे हैं.
अशनीर ग्रोवर पहुंचे फराह खान और दिलीप
लेकिन हाल ही में फराह ने बताया है कि सबसे पहले उन्होंने दीपक को कितने रुपये में हायर किया था, उनकी पहली सैलरी कितनी थी यहां तक कि अब वो कितना कमा रहे हैं. दरअसल फराह खान हाल ही दिलीप के साथ भारतपे के पूर्व फाउंडर और 'राइज एंड फॉल' के होस्ट अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचीं. दिलीप काफी एक्साइटेड दिखे और बोले,'मैं दिल्ली जा रहा हूं और साथ में मैम को भी ले जा रहा हूं.' यह सुनकर फराह खान चौंक गई और बोली कि दिलीप तू मुझे ले जा रहा है या मै तुझे ले जा रही हूं. वो मेरे बैग हैं. तू क्या लाया है? तेरा टिकट कहा है?'
कितनी थी शुरुआती सैलरी
इसके बाद अशनीर की मम्मी ने फराह से कहा कि दिलीप ने उन्हें बताया कि जब वह दिल्ली आए थे तो उनकी पहली सैलरी 300 रुपये थी. यह सुनकर फराह बोलीं, 'जब इसने मुझे जॉइन किया था तो इसकी सैलरी 20 हजार रुपये थी। अब ये कितना कमाता है, बस मत पूछना.' आपको बता दें कि दिलीप को फराह खान के घर पर कुक का काम करते हुए करीब-करीब 10 साल से भी अधिक हो चुके हैं.
गांव में है तीन मंजिला घर और खुद का स्वीमिंग पूल
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी दिलीप की कितनी सैलरी होगी. दिलीप कुमार दरभंगा के रहने वाले हैं और उनका गांव में तीन मंजिला घर है, जिसमें एक स्वीमिंग पूल भी है। दिलीप का एक अपना प्राइवेट लेक और कुछ एकड़ जमीन भी है। यही नहीं, फराह अब दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा भी रही हैं.
