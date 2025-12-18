FacebookTwitterYoutubeInstagram
मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की सलाह- तुम अपने बच्चे ज्यादा पैदा करो | हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, शुक्रवार को होगी चर्चा | दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी, NIA ने यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, यासिर ने सुसाइड बॉम्बर बनने की ली थी शपथ

एंटरटेनमेंट

पड़ोसी मुल्क में बैन है धुरंधर, फिर भी पाकिस्तान में रणवीर की फिल्म का क्रेज, 12 दिन में 20 लाख लोगों ने की डाउनलोड

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर तहलका मचा रही है. फिल्म में 1999 का कांधार हाईजैक, मुंबई का 26/11 हमला और ल्यारी गैंग वॉर दिखाया गया है, जिस वजह से इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था लेकिन खबर है कि पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी करीब 12 में करीब 20 लाख लोगों ने गैरकानूनी रूप से इसे डाउनलोड किया है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 18, 2025, 03:10 PM IST

पड़ोसी मुल्क में बैन है धुरंधर, फिर भी पाकिस्तान में रणवीर की फिल्म का क्रेज, 12 दिन में 20 लाख लोगों ने की डाउनलोड

इन दिनों फिल्म धुरंधर का क्रेज फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है. धुरंधर के पाकिस्तान और गल्फ देशों में बैन होने से आदित्य धर की फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. फिल्म 14 दिन के बाद भी कमाई कर रही है. ये फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इसी बीच पाकिस्तान में आईएसआई के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुरंधर में 1999 का कांधार हाईजैक, मुंबई का 26/11 हमला और ल्यारी गैंग वॉर दिखाया गया है, जो कि पाकिस्तान को पंसद नहीं आए.

पाकिस्तान में बैन

इसी वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया. लेकिन लोगों के मन में इस फिल्म को देखने की अलग ही चाह है. ISI ने डिजिटल स्पेस पर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया है और ब्लैकआउट की कोशिशें बुरी तरह फेल हो गई हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिल्म के लगभग 2 मिलियन (20 लाख) गैर कानूनी डाउनलोड पाकिस्तान में केवल 2 हफ्ते में किए गए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो धुरंधर पाकिस्तान में 2.0 और रईस के अलावा सबसे ज्यादा पायरेटिड की जाने वाली मूवी बन गई है.

साइकोलॉजिकल जीत

भारत के लिए ये साइकोलॉजिकल जीत मानी जा रही है. जो मूवी बैन होने के बावजूद मैसेज फैलाने में कामयाब रहा. दरअसल, पाकिस्तानी खास तौर पर ल्यारी को दिखाए जाने से परेशान हैं. सरकार इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए इतनी बेचैन है कि उन्होंने ल्यारी के बारे में एक फिल्म जल्दी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसमें उस जगह को पॉजीटिव तरीके से पेश किया जाएगा.

सिंध सूचना विभाग ने कहा था

इससे पहले सिंध सूचना विभाग ने एक X पोस्ट में कहा. "गलत जानकारी सच्चाई को मिटा नहीं सकती. ल्यारी संस्कृति, शांति और मजबूती के लिए जाना जाता है - हिंसा के लिए नहीं. जबकि धुरंधर प्रोपेगेंडा फैला रही है, मेरा ल्यारी जल्द ही गौरव और खुशहाली की असली कहानी बताएगी. #MeraLyari फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज हो रही है. ल्यारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा कभी सफल नहीं होगा."

