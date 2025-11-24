Dharmendra Death: ही-मैन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, इन सितारों ने दी अभिनेता को श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुद इस बात की पुष्टि की है उन्होंने लिखा कि 'यह एक युग का अंत है. एक बड़ा सितारा, सिनेमा में हीरो शब्द को परिभाषा देने वाला अब हम सब के बीच नहीं रहा. बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुद इस बात की पुष्टि की है, हालांकि अब से कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर फैल गई है, जिस पर परिवार ने मीडिया से नराजगी जताते हुए बताया था कि वह पूरी तरह ठीक है. हालांकि आज खुद करण जौहर ने इस बात का आधिकारिक पुष्टि कर दी है.
करण जोहर ने की पुष्टि
फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने लिखा, 'यह एक युग का अंत है. एक बड़ा सितारा, सिनेमा में हीरो शब्द को परिभाषा देने वाला... बेहद हैंडसम और स्क्रीन पर जान डाल देने वाले. वह हमेशा भारतीय सिनेमा के एक लेजेंड रहेंगे. सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. इन सबके परे वह एक बेहतरीन इंसान थे, जिन्हें हमारी इंडस्ट्री में हर कोई प्यार करता था. उनके दिल में हर किसी के लिए प्यार और पॉज़िटिविटी थी. उनके आशीर्वाद, उनकी झप्पियां और उनके व्यक्तित्व की गर्माहट हमेशा याद आएगी. आज हमारी इंडस्ट्री में एक खालीपन आ गया है, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भर पाएगा. हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको याद करेंगे. आज स्वर्ग के भाग खुले हैं... आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है... मैं पूरे दिल से कहता हूं- अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं... ओम शांति'
भावपूर्व श्रद्धांजलि धर्मेंद्र जी #Dharmendra #DharmendraDeol pic.twitter.com/jORmvqR5FK— Vijender Singh (@boxervijender) November 24, 2025
पहली फिल्म से छा गए ते धर्मेंद्र
अपनी पहली ही फिल्म से धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर छा गए थे. इसके बाद उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका और अपने जैसी शानदार फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.