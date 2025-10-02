Kantara Chapter 1: रिलीज होते ही छाने लगा ‘कांतारा: चैप्टर 1’ का जादू, धड़ाधड़ कमाई ने तोड़े सिनेमाघरों के कई रिकॉर्ड

इस राज्य में क्यों बढ़ी गधी के दूध की डिमांड? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे!
एंटरटेनमेंट
Kantara Chapter 1 Collection: कांतारा चैप्टर 1 के रिलीज होते ही लोगों में जमकर उत्साह दिख रहा है. फिल्म अपने पहले दिन की कमाई से ही कई फिल्मों को रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है.
Kantara Chapter 1 Collection: साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा: अ लीजेंड- चैप्टर 1' दशहरा यानी की 2 अक्टूबर के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के पहले भाग यानी की कंतारा को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था जिसकी बदोलत इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म में भूता कोला की परंपरा की जड़ो को प्रदर्शित किया गया था. 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इसी का सीक्वल है.
लोगों के बीच जमकर उत्साह
कांतारा चैप्टर 1 को लेकर भी लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इस फिल्म की मुख्य भूमिका में ऋषभ हैं और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में कमाल कर दिया. ‘कांतारा: चैप्टर 1’ के लिए 4 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक गए थे. एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 11 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है. खास बात ये कि कांतारा चैप्टर 1 की ज्यादातर बुकिंग कन्नड़ भाषा में हुई है, वहीं हिंदी में भी इसे ढ़ाई करोड़ रुपये से अधिक की बुकिंग मिली हैं जिसने की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
पहले दिन ही धागा खोल कमाई
अगर इस फिल्म के आधे दिन की कमाई के बारे में बात करें तो लगभग ये 23 करोड़ के आस-पास पहुंच चुकी है. वहीं मेकर्स ने इस फिल्म में करीब 125 करोड़ रुपये का खर्चा किया है. फिलहाल ये फिल्म धड़ाधड़ कमाई कर रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्पीड से फिल्म पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है. दशहरे के मौके पर रिलीज होने की वजह से फिल्म को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. क्रिटिक्स का अनुमान है कि अगर इसी रफ्तार से कमाई हुई तो ये फिल्म 70 से 75 करोड़ रुपये पर आज का दिन खत्म करेगी. ये आकंड़ा हिंदी, कन्नड़ और दूसरी भाषाओं को मिलाकर होगा.
