Mirzapur The Movie New Cast: 5 नए सितारों की मिर्जापुर में एंट्री, कालीन भैया से भी बड़े दंबग हो सकते है ये दो गैंगस्टर्स

मिर्जापुर की गद्दी, खून से सनी कहानियां और हर किरदार आज भी लोगों की हूबहू याद है. अब गैंगवार को नई कहानी के साथ मेकर्स एक बार फिर से लाने जा रहे है. Mirzapur The Movie की रिलीज डेट भी तय हो चुकी है.

आज कल ओटीटी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है लेकिन शुरुआत में ओटीटी की दुनिया में कुछ ही सीरीज ऐसी थी जो कि रिलीज के साथ ही भूचाल ला देती थी. उन्हीं में से एक है मिर्जापुर, इस सीरीज के सभी पार्ट्स को फैंस ने खूब पसंद किया है. पने बेबाक डायलॉग्स, बर्बर हिंसा, सत्ता की बेरहम राजनीति और यादगार किरदारों के दम पर इस शो ने बहुत कम समय में खुद को एक कल्ट क्लासिक के तौर पर स्थापित कर लिया. मिर्जापुर की गद्दी, खून से सनी कहानियां और हर किरदार आज भी लोगों की हूबहू याद हैं और इस सीरीज में जो गैंगवॉर दिखाया गया है उसके तो फैंस दिवाने हैं.

फिल्म की रिलीज डेट हुई तय

इसी दीवानगी को देखते हुए अब मेकर्स ने इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को सिनेमाघरों तक ले जाने का फैसला किया है. ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ जल्द ही बड़े पर्दे पर उसी तीखे, बेखौफ और धमाकेदार अंदाज में दस्तक देने वाली है. इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है. इसी साल 4 सितंबर को कालीन भैया अपनी टोली के साथ सिनेमा घरों में दस्तक देंगे. इस बार फिल्म में कई नए सितारे नजर आने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, द्वियेंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल संग इस फ्रेंचाइजी में पहली बार कुछ ऐसे नाम जुड़ने वाले हैं.



ये पांच नए कलाकार बिखेरेंगे जलवा

रवि किशन, सुशांत सिंह, जितेंद्र कुमार, सोनल चौहान और मोहित मलिक ये वे पांच कलाकार है जो इस फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक मोड देने वाले हैं. हमेशा अपने सरल और सीधे-सादे रोल्स से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर और ओटीटी के किंग कहे जाने वाली जितेंद्र कुमार अभ पंचायत के सचिव जी से इतर अलग ही रोल में नजर आएंगे. वहीं रवि किशन को तो लोग उनके अलग अंदाज के लिए पंसद करते ही हैं. इमरान हाशमी की हीरोइन जिन्हें 'जन्नत गर्ल' कहा जाता है भी इस फिल्म का हिस्सा है. सोनल चौहान इस फिल्म में 100 प्रतिशत ग्लैमर का तड़का लगाएगी और इस मामले में वो बीना भाभी पर भी भारी पड़ेंगी.

मोहित मलिक और सुशांत सिंह

सत्या, सेहर, जंगल, रक्तचरित्र और शूल जैसी फिल्मों में गैंगस्टर का रोल निभाने वाले एक्टर सुशांत सिंह को कौन नहीं जानता, उनका इस फिल्म का हिस्सा होना दर्शकों की सिनेमाघरों तक लाने के लिए काफी है. मोहित मलिक का किरदार खास होने वाला है. टीवी से बड़े पर्दे की यात्रा तय करने वाले कमाल के एक्टर अब इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं.

