Dharmendra Last Film: कब रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मौत से चंद घंटे पहले रिलीज हुआ था पोस्टर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जिनको भारतीय सिनेमा का हीमैन भी कहा जाता था उनके निधन की खबर ने पूरे फिल्म जगत को चौंका के रख दिया है. आइए जातने है कि उनकी आखिरी फिल्म कब रिलीज होने वाली है.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जिनको भारतीय सिनेमा का हीमैन भी कहा जाता था उनके निधन की खबर ने पूरे फिल्म उद्योग और उनके करोड़ों चाहने वालों को स्तब्ध कर दिया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. बता दें कि कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने के कारण धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां 12 दिन इलाज चलने के बाद वह घर लौटे थे.

भावुक कर देने वाली बात

धर्मेंद्र के निधन की खबर ने सिनेमा जगत समेत देश भर में उनके चाहने वालों को स्तब्ध कर दिया है. इसी बीच एक भावुक कर देने वाली बात यह है कि उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का फर्स्ट लुक पोस्टर उनकी मौत से चंद घंटे पहले ही जारी किया गया था, अब अचानक उनकी मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

अगर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की बात करें तो इस का टाइटल 'इक्कीस' हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म अभिनेता की विरासत का एक शानदार हिस्सा बनने वाली है. जैसे ही इस फिल्म का पोस्टर सामने आया फैंस की आंखे भीग गईं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखने का आखिरी मौका होगा. निर्माताओं द्वारा जारी इस पोस्टर में धर्मेंद्र एक भावुक पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं.

'हमेशा इक्कीस का ही रहेगा'

फिल्म से जारी वीडियो में धर्मेंद्र कहते सुनाई देते हैं- "यह मेरा बड़ा बेटा, अरुण, यह हमेशा इक्कीस का ही रहेगा." उनकी भारी आवाज और बेटे के लिए दर्द से भरा संवाद हर किसी का दिल छू गया.