हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हंसिका मोटवानी की पूर्व भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलेगा. शिकायत में हंसिका और उनकी माँ पर क्रूरता और संबंधित आपराधिक आरोप लगाए गए हैं.

अभिनेत्री हंसिका मोटवानी एक नई कानूनी मुसीबत का सामना कर रही हैं क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कीन पूर्व भाभी नैन्सी जेम्स द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले से अब अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है. हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से विवाहित नैन्सी ने हंसिका और उनकी मां पर क्रूरता, उत्पीड़न और दहेज संबंधी मांगों का आरोप लगाया है. शिकायत में घरेलू हिंसा और आर्थिक दबाव के आरोप भी शामिल हैं. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के साथ, हंसिका अब अपनी मां के साथ मुकदमे का सामना करेंगी, जिससे उनके करियर और निजी जीवन में यह एक बड़ा कानूनी झटका है.

इस बीच, मामला मार्च 2021 का है, जब नैन्सी जेम्स ने प्रशांत मोटवानी के साथ एक भव्य शादी समारोह में शादी के बंधन में बंधी. हालाँकि, उनकी शादी जल्द ही समस्याओं में घिर गई और एक साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे. नैन्सी के अनुसार, उसे अपने ससुराल वालों से बार-बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कथित तौर पर उस पर पैसे और महंगे उपहारों के लिए दबाव डाला. उसने यह भी दावा किया कि उनके आग्रह पर उसे अपना फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किया गया था. अपनी प्राथमिकी में, नैन्सी ने हंसिका और उसकी मां ज्योति (जिसे मोना के नाम से भी जाना जाता है) पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत क्रूरता का आरोप लगाया. इनमें धारा 498ए (दहेज से संबंधित क्रूरता), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 352 (आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान) शामिल हैं. नैन्सी ने आगे आरोप लगाया कि उत्पीड़न का उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, जिससे वह बेल्स पाल्सी से पीड़ित हो गई, एक ऐसी स्थिति जिसमें चेहरे का एक हिस्सा अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है.

इस बीच, हंसिका और उसकी मां ने फरवरी 2025 में मुंबई सत्र न्यायालय से अग्रिम ज़मानत हासिल कर ली थी. बाद में उन्होंने अप्रैल में बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख़ करके प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया. हंसिका ने शिकायत में अपना नाम शामिल होने पर हैरानी जताई, लेकिन अदालत ने अब आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि मां और बेटी दोनों को आरोपों के सिलसिले में पूरी सुनवाई का सामना करना होगा.



हंसिका की चुनौतियों में सोहेल खटूरिया के साथ उनकी अपनी शादी में भी मुश्किलें आने की खबरें शामिल हैं. अपनी बहुचर्चित शादी के दो साल बाद ही, ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों अलग रह सकते हैं. उनके रिश्ते ने पहले इसलिए सुर्खियाँ बटोरी थीं क्योंकि सोहेल पहले रिंकी बजाज से शादी कर चुके थे, जो कभी हंसिका की करीबी दोस्त थीं. अटकलों के बावजूद, हंसिका और सोहेल दोनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे एक-दूसरे को उनके भाई के ज़रिए सालों से जानते थे. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद, हंसिका को अब एक कठिन कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है. यह मुकदमा न केवल उनके व्यक्तिगत लचीलेपन की परीक्षा लेगा, बल्कि मनोरंजन उद्योग में उनकी पेशेवर छवि को भी प्रभावित कर सकता है.

