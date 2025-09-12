Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हंसिका मोटवानी की पूर्व भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलेगा. शिकायत में हंसिका और उनकी माँ पर क्रूरता और संबंधित आपराधिक आरोप लगाए गए हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 12, 2025, 07:37 AM IST

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

हंसिका मोटवानी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अभिनेत्री हंसिका मोटवानी एक नई कानूनी मुसीबत का सामना कर रही हैं क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कीन पूर्व भाभी नैन्सी जेम्स द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले से अब अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है. हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से विवाहित नैन्सी ने हंसिका और उनकी मां पर क्रूरता, उत्पीड़न और दहेज संबंधी मांगों का आरोप लगाया है. शिकायत में घरेलू हिंसा और आर्थिक दबाव के आरोप भी शामिल हैं. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के साथ, हंसिका अब अपनी मां के साथ मुकदमे का सामना करेंगी, जिससे उनके करियर और निजी जीवन में यह एक बड़ा कानूनी झटका है.

इस बीच, मामला मार्च 2021 का है, जब नैन्सी जेम्स ने प्रशांत मोटवानी के साथ एक भव्य शादी समारोह में शादी के बंधन में बंधी. हालाँकि, उनकी शादी जल्द ही समस्याओं में घिर गई और एक साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे. नैन्सी के अनुसार, उसे अपने ससुराल वालों से बार-बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कथित तौर पर उस पर पैसे और महंगे उपहारों के लिए दबाव डाला. उसने यह भी दावा किया कि उनके आग्रह पर उसे अपना फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किया गया था. अपनी प्राथमिकी में, नैन्सी ने हंसिका और उसकी मां ज्योति (जिसे मोना के नाम से भी जाना जाता है) पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत क्रूरता का आरोप लगाया. इनमें धारा 498ए (दहेज से संबंधित क्रूरता), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 352 (आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान) शामिल हैं. नैन्सी ने आगे आरोप लगाया कि उत्पीड़न का उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, जिससे वह बेल्स पाल्सी से पीड़ित हो गई, एक ऐसी स्थिति जिसमें चेहरे का एक हिस्सा अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है.

इस बीच, हंसिका और उसकी मां ने फरवरी 2025 में मुंबई सत्र न्यायालय से अग्रिम ज़मानत हासिल कर ली थी. बाद में उन्होंने अप्रैल में बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख़ करके प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया. हंसिका ने शिकायत में अपना नाम शामिल होने पर हैरानी जताई, लेकिन अदालत ने अब आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि मां और बेटी दोनों को आरोपों के सिलसिले में पूरी सुनवाई का सामना करना होगा.
 
हंसिका की चुनौतियों में सोहेल खटूरिया के साथ उनकी अपनी शादी में भी मुश्किलें आने की खबरें शामिल हैं. अपनी बहुचर्चित शादी के दो साल बाद ही, ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों अलग रह सकते हैं. उनके रिश्ते ने पहले इसलिए सुर्खियाँ बटोरी थीं क्योंकि सोहेल पहले रिंकी बजाज से शादी कर चुके थे, जो कभी हंसिका की करीबी दोस्त थीं. अटकलों के बावजूद, हंसिका और सोहेल दोनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे एक-दूसरे को उनके भाई के ज़रिए सालों से जानते थे. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद, हंसिका को अब एक कठिन कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है. यह मुकदमा न केवल उनके व्यक्तिगत लचीलेपन की परीक्षा लेगा, बल्कि मनोरंजन उद्योग में उनकी पेशेवर छवि को भी प्रभावित कर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE