6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

आज हम आपको उस फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे है जिसे 6 डायरेक्टरों ने 26 स्टार्स के साथ मिलकर बनाया था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर शामिल हुई थी.

आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी फिल्म को 6 डायरेक्टर ने मिलकर बनाया हो और इस फिल्म में एक साथ 26 बड़े स्टार्स काम कर रहे हो. इतना ही फिल्म की लागत करोड़ों रुपये हो. दरअसल एक ऐसी ही फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे है जो कि उस दौर में सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तो लग रहा है ये उस समय की सबसे बड़ी हिट होगी. लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुई.

2007 में हुई थी रिलीज

साल 2007 में आई 26 स्टार वाली इस फिल्म को बॉलीवुड के 6 बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी. 3 घंटे की इस फिल्म में क्राइम-थ्रिलर, लस्ट, बेवफाई और रोमांस देखने को मिला था. इस फिल्म का नाम था 'दस कहानियां'. यह फिल्म एक एंथोलॉजी यानी 10 अलग-अलग स्टोरी को मिलाकर बनी थी. अगर डायरेक्टरों की बात करें तो फिल्म को हंसल मेहता, मेघना गुलजार, रोहित रॉय, संजय गुप्ता, अपूर्वा लखिया और जस्मीत ढोढी ने ने डायरेक्ट किया था.

डायरेक्टर और एक्टर

वहीं इस फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, अरबाज खान, जिमी शेरगिल, अमृता सिंह, मिनिषा लांबा, सुधांशु पांडे और अनुपम खेर जैसे बड़े चेहरे भी शामिल थे. इतना ही इस फिल्म में आफताब शिवदासानी, दीया मिर्जा, मंदिरा बेदी, महेश मांजरेकर, नेहा धूपिया, शबाना आजमी, मासूमी मखीजा, रोहित रॉय, अनीता हसनंदानी, अनुराधा पटेल, डिनो मोरिया, तरीना पटेल, नेहा ओबेरॉय, परमीत सेठी और अनूप सोनी समेत कई अन्या कलाकार थे. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय फिल्म 21 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसने कुल 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

