रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' को लगा बड़ा घाटा, पहले धुरंधर और अब सनी देओल की फिल्म के साथ हुआ ऐसा

लंबे समय से लोग सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का इंतजार रहे हैं. ये फिल्म 23 January 2026 को सिनेमा घरो में रिलीज होने वाली है. हालांकि बाहर के कुछ देशों और मेकर्स के लिए बुरी खबर है. खबरों की मानें तो कुछ गल्फ देशों में बॉर्डर 2 पर बैन लगा दिया गया है. रिपोर्ट की मानें तो एंटी पाकिस्तान कॉन्टेंट होने की वजह से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई में बॉर्डर 2 रिलीज नहीं की जाएगी.

गल्फ कंट्रीज में बॉलीवुड फिल्मों के फैंस

लेकिन अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में बॉलीवुड फिल्मों के काफी फैन्स हैं. बता दें कि इससे पहले धुरंधर ऐसी फिल्म थी जिसे गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया था. धुरंधर के बैन होने से मेकर्स को काफी नुकसान हुआ था. अब अनुमान है कि बॉर्डर 2 के बैन होने से मेकर्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

क्या कहती है बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सोर्स ने बताया है, ' बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई देशो में बॉर्डर 2 की रिलीज बैन है. जिन फिल्मों में पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्टेंट होता है वो इन क्षेत्रों में रिलीज नहीं होती हैं. फिर भी बॉर्डर 2 की टीम ने प्रयास किया कि ऐसा ना हो पर उनकी कोशिश नाकाम रही. रिलीज को एक दिन बाकी है और उम्मीद है कि वे लोग फिल्म को पास कर दे हैं लेकिन उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है.'

