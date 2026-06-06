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सिर्फ पर्दे पर नहीं, किताबों की दुनिया में भी चमकीं ये अभिनेत्रियां, किसी ने संघर्ष लिखे, तो किसी ने जिंदगी के अनसुने किस्से

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सिर्फ पर्दे पर नहीं, किताबों की दुनिया में भी चमकीं ये अभिनेत्रियां, किसी ने संघर्ष लिखे, तो किसी ने जिंदगी के अनसुने किस्से

Bollywood Actresses Who are Authors: क्या किसी फिल्म स्टार की जिंदगी से वाकई कुछ सीखा जा सकता है? क्या ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कहानियां किताबों के पन्नों में ज्यादा ईमानदारी से सामने आती हैं?

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Pragya Bharti

Updated : Jun 06, 2026, 10:05 PM IST

सिर्फ पर्दे पर नहीं, किताबों की दुनिया में भी चमकीं ये अभिनेत्रियां, किसी ने संघर्ष लिखे, तो किसी ने जिंदगी के अनसुने किस्से

Image Credit: AI, Instagram

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Bollywood Actresses Who are Authors: बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियां सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने अपने अनुभव, संघर्ष,रिश्तों और जीवन से सीखे सबक को शब्दों में ढालकर पाठकों तक पहुंचाया. यही वजह है कि उनकी किताबें सिर्फ सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं, बल्कि जीवन के कई अहम पहलुओं को समझने का जरिया भी बन गईं. अगर आप ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं जो मनोरंजन के साथ प्रेरणा भी दें, तो इन अभिनेत्रियों की लिखी किताबें आपकी रीडिंग लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

जब अभिनय से आगे बढ़कर लेखिका बनीं अभिनेत्रियां

फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद कई अभिनेत्रियों ने महसूस किया कि कुछ बातें कैमरे के सामने नहीं, बल्कि शब्दों के जरिए बेहतर तरीके से कही जा सकती हैं. यही वजह रही कि उन्होंने अपने अनुभवों को किताबों का रूप दिया.
इन किताबों की खास बात यह है कि इनमें सफलता की चमक के साथ संघर्षों की सच्चाई भी दिखाई देती है. पाठकों को सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की यात्रा पढ़ने को मिलती है.

ट्विंकल खन्ना ने रोजमर्रा की जिंदगी को बनाया दिलचस्प

अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना की किताब "Mrs Funnybones" पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है. उन्होंने जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं और रोजमर्रा की परिस्थितियों को हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में पेश किया है.
उनकी लेखन शैली बताती है कि साधारण अनुभव भी दिलचस्प कहानियों में बदले जा सकते हैं. यही वजह है कि यह किताब आज भी कई पाठकों की पसंदीदा सूची में शामिल है.

नीना गुप्ता और सोहा अली खान ने साझा किए निजी अनुभव

नीना गुप्ता की आत्मकथात्मक किताब "Sach Kahun Toh" उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण अध्यायों को सामने लाती है. इसमें उन्होंने संघर्ष, रिश्तों और अपने फैसलों के बारे में खुलकर लिखा है.
वहीं सोहा अली खान की पुस्तक "The Perils of Being Moderately Famous" एक सेलिब्रिटी परिवार का हिस्सा होने के अनुभवों को हल्के और मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करती है. यह किताब दिखाती है कि प्रसिद्धि के पीछे भी सामान्य जिंदगी जैसी कई चुनौतियां होती हैं.

प्रियंका चोपड़ा और कुब्रा सैत की किताबों में दिखती है संघर्ष से सफलता की कहानी

प्रियंका चोपड़ा जोनास की किताब "Unfinished" उनके बचपन से लेकर वैश्विक पहचान हासिल करने तक के सफर को सामने लाती है. यह किताब उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा तलाशते हैं.
दूसरी ओर कुब्रा सैत की आत्मकथा "Open Book: Not Quite" उनके जीवन के कठिन दौर, गलतियों और उनसे मिली सीख पर आधारित है. इसमें उन्होंने कई निजी अनुभवों को ईमानदारी से साझा किया है, जिसे पाठकों ने काफी सराहा.

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर फिटनेस तक, अलग-अलग विषयों पर लिखीं किताबें

कल्कि कोचलिन की पुस्तक "A Document in Madness" मानसिक अवस्थाओं और मानवीय भावनाओं को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करती है. यह उन पाठकों के लिए दिलचस्प हो सकती है जो मनोवैज्ञानिक विषयों में रुचि रखते हैं.
वहीं शिल्पा शेट्टी की किताब "The Great Indian Diet" स्वास्थ्य, संतुलित आहार और बेहतर जीवनशैली पर केंद्रित है. इसमें उन्होंने फिटनेस से जुड़े कई व्यावहारिक सुझाव साझा किए हैं, जो आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

 क्यों पढ़ी जानी चाहिए इन अभिनेत्रियों की किताबें?

इन किताबों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि असफलताओं, संघर्षों और व्यक्तिगत अनुभवों की झलक भी मिलती है. पाठकों को यह समझने का मौका मिलता है कि ग्लैमर की दुनिया में दिखने वाली जिंदगी वास्तव में कितनी अलग हो सकती है.
कई बार किसी सफल व्यक्ति के अनुभव हमें अपने जीवन के फैसले बेहतर तरीके से लेने में मदद करते हैं. यही वजह है कि ये किताबें मनोरंजन के साथ-साथ सीख और प्रेरणा भी देती हैं.
अगर आप ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं जो आपको हंसाएं, सोचने पर मजबूर करें और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दें, तो इन अभिनेत्रियों की लिखी किताबें एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं.

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