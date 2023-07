Biggest Bollywood Don: शाहरूख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इन 5 स्टार्स ने Don के किरदार से मचाया तहलका

biggeest bollywood don

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स ने डॉन और गैंग्सटर का किरदार निभाया है. कुछ स्टार्स ने अपने किरदार में अपनी मेहनत से इतनी जान फूंक दी कि आज भी लोग उनके कैरेक्टर को भूल नहीं पाए. जी हां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने गैंगस्टर और डॉन के किरदार को निभाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी. एक समय तो ऐसा भी आया कि लोग उन्हें सचमुच डॉन मानने लग गए थे. डॉन और गैंस्टर के किरदार निभाने वाली लिस्ट तो काफी ज्यादा बड़ी है पर हम उन खास एक्टर्स के बारे में बताएं जिन्हें आज भी याद किया जाता है. इस लिस्ट में शाहरूख खान, अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, अजय देवगन, अक्षय कुमार आदि शामिल है.

1. डॉन में अमिताभ बच्चन

साल 1978 में आई डॉन फिल्म में अमिताभ की एक्टिंग ने तहलका मचा दिया था. आपको बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बडल रोल किया था. जब फिल्म में असली डॉन (अमिताभ बच्चन) की पुलिस के पीछा करने के दौरान मौत हो जाती है तो हालात बदल जाते हैं. फिर पुलिस कमीश्नर डॉन के हमशक्ल विजय (अमिताभ बच्चन) को असली डॉन की जगह पर गिरोह में शामिल होने को कहता है. जिससे क्रमिनल्स की अवैध गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उसे खत्म किया जा सके. इस फिल्म के गाने भी इतने ज्यादा फेमस हुए कि लोग आज भी उन्हें गाते-गुनगुनाते हैं.

2. जब शाहरूख बने शातिर और रोमांटिक डॉन

अमिताभ की फिल्म की तर्ज पर साल 2006 में डॉन फिल्म का रीमेक बनाया गया था. इस फिल्म में शाहरूख खान ने अमिताभ बच्चन के डॉन और विजय की भूमिका अदा की थी. इस फिल्म की स्टोरी प्लॉट तो पुरानी फिल्म की तरह ही था. अगर कुछ अलग था तो शाहरूख का प्रियंका और करीना कपूर के साथ रोमांस. इस फिल्म में जिस मॉर्डन तरीके से शाहरूख खान ने डॉन का रोल प्ले किया वो काबिल-ए-तारीफ था.



3. पच्चास तोला मां..पच्चास तोला..

साल 1999 में आई वास्तव: द रियलिटी क्राइम थ्रिलर फिल्म में संजय दत्त ने डॉन की ऐसी भूमिका निभाई जिसे देख लोग काफी ज्यादा डर गए थे. इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने लिखा और डायरेक्ट किया था. इसमें संजय दत्त, नम्रता शिरोडकर और संजय नार्वेकर मुख्य भूमिका में थे. वहीं मोहनीश बहल, परेश रावल, रीमा लागू और शिवाजी साटम और आशीश सत्यार्थी सहायक भूमिकाओं में थे.



साल 2010 में अजय देवगन ने फिल्म Once Upon A Time In Mumbaai के जरिए बतौर गैंगस्टर खूब नाम कमाया था. इस फिल्म में 2 अपराधी होते हैं. एक, मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर, सुल्तान मिर्ज़ा (अजय देवगन) और दूसरा शोएब खान (इमरान हाशमी). ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक कायम करना चाहते थे. वे अपनी शर्तों पर मुंबई शहर पर राज करने की कोशिश करते हैं.बॉलीवुड के स्टंट हीरो अक्षय कुमार ने Once Upon A Time In Mumbai Dobaara, और बच्चन पांडे, Boss जैसी फिल्मों में डॉन और गैंगस्टर का किरदार निभाया है. हालांकि अक्षय कुमार सिंह इज किंग में भी एक्सीडेंटल डॉन बने थे लेकिन उसमें उनका कैरेक्टर सीरियस नहीं बल्कि कॉमेडी वाला था. Once Upon A Time In Mumbai Dobaara अजय देवगन की पहली फिल्म Once Upon A Time In Mumbaai की तर्ज पर ही बनाई गई थी. इसमें अक्षय ने अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया था.