इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

एंटरटेनमेंट

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Satish Shah passes away: सतीश शाह अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. फिल्मों में उनके किरदार दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते थे.

रईश खान

Updated : Oct 25, 2025, 04:40 PM IST

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड से दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर अभिनेता सतीश शाह (Satish Shah passes away) का निधन हो गया है. अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाले सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि किडनी फेलियर के चलते उनको दादर की हिंदुजा हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उनको बचा नहीं सके.

जानकारी के मुताबिक, सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन की जानकारी मशहूर प्रोड्यूसर और IFTDA के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "आपको यह बताते हुए बहुत दुख और सदमा हो रहा है कि जाने-माने एक्टर और एक बहुत अच्छे इंसान सतीश शाह का एक घंटा पहले किडनी फेल होने से निधन हो गया. इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है. ओम शांति."

फिल्म और टीवी दोनों पर छोड़ी छाप
सतीश शाह ने इसी साल 25 जून को अपना 74वां बर्थडे मनाया था. उनका जन्म 25 जून, 1951 को मुंबई में हुआ. उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग और कमाल की कॉमिक टाइमिंग से हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में एक खास मुकाम हासिल किया. फिल्मों में उनका किरदार चाहे जितना भी छोटा या बड़ा रहा हो, उतने में ही वो दर्शकों के दिलों पर छा जाते थे.

Sad and shocked to inform you that well known actor & a great human being Satish Shah has expired an hour ago due to Kidney failure .
A great loss to the industry .
Om Shanti
🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/tWpXgwZJTr

बचपन से ही था एक्टिंग का शौक
सतीश शाह एक गुजराती परिवार से आते थे. उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. स्कूल-कॉलेज में ड्रामा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे. एक्टिंग करने का जुनून ऐसा था कि कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और यहां से एक्टिंग और ड्रामा की बारिकियों को सीखा. थिएटर के मंच पर अपने प्रतिभा को निखारते थे.

इस टीवी शो से चमकी किस्मत
सतीश शाह को पहचान 1984 में दूदर्शन पर आने वाले मशहूर शो ‘ये जो है जिंदगी’ से मिली. इस शो में उनके किरदार और कॉमिक टाइमिंग ने फैंस के दिलों में जगह बनाई. सतीश की खासियत थी कि अपने किरदार में पूरी जान झोंक देते थे. शायद इसी वजह से उनके एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आती थी.

