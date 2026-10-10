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'टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं'... फिल्मों में ही नहीं यूट्यूब पर भी सलमान खान का जलवा! पहली ही वीडियो ने खींचा ध्यान

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'टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं'... फिल्मों में ही नहीं यूट्यूब पर भी सलमान खान का जलवा! पहली ही वीडियो ने खींचा ध्यान

Salman Khan First YouTube Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अब यूट्यूब की दुनिया में भी कदम रख दिया है. जहां 'टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं' वाली बात ने लोगों का ध्यान खींचा.

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Ritika

Updated : Oct 10, 2026, 03:22 PM IST

'टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं'... फिल्मों में ही नहीं यूट्यूब पर भी सलमान खान का जलवा! पहली ही वीडियो ने खींचा ध्यान

सलमान खान ने किया यूट्यूब की दुनिया में नया सफर शुरू! (Image Credit:Being Salman Khan)

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  • सलमान खान ने किया यूट्यूब की दुनिया में नया सफर शुरू 
  • 'टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं' वाले अंदाज ने खींचा लोगों का ध्यान
  • सलमान के नए डिजिटल अवतार को लेकर फैंस के बीच चर्चा
  • वीडियों में वो बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हुए नजर आए

Salman Khan First YouTube Video: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान लोगों के दिलों में राज करते हैं.  सलमान ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक और नया कदम बढ़ाया है. आपको बता दें अभिनेता ने अपने यूट्यूब का नया सफर अब शुरू कर दिया है. यहां सलमान किसी फिल्म के किरदार में नहीं, बल्कि अपने ही एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. इसमें उनका स्वैग देख फैंस भी हैरान हो गए हैं. 

सलमान खान के यूट्यूब चैनल से जब उनका पहला वीडियो सामने आया तो फैंस काफी ज्यादा हैरान रहे गए थे और उनके एक वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में उनका एक अलग और काफी दिलचस्प अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. सलमान का यह नया डिजिटल अवतार एक बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करता है. फैंस ऐसा भी अंदाजा लगा रहे हैं कि भाईजान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस के दिलों में दोबारा से राज करने वाले हैं.

फिल्मों-टीवी के बाद यूट्यूब पर भाईजान की एंट्री 

सलमान खान के फैंस के लिए ये बेहद ही खुशी वाली खबर है क्योकि लोग उनकी जिंदगी से जुड़े हर छोटे-छोटे पलों और अपटेड्स में दिलचस्प रखते हैं. फिल्मों में एक्टिंग हो, टीवी पर होस्टिंग हो या फिर सोशल मीडिया पर उनकी एक झलक ही पाना हो लोग काफी इंतजार करते हैं. 

उनके यूट्यूब चैनल पर आया नया वीडियो बेहद ही खास नजर आ रहा है. सलमान का बेफिक्र और कूल अंदाज पहले की याद दिला रहा है. उनका डिजिटल डेब्यू भी फैंस के बीच चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है. उनके चैनल के माध्यम से अब फैंस उनसे सीधे जुड़ भी सकते हैं. 
 

सलमान खान ने किया यूट्यूब की दुनिया में नया सफर शुरू

सलमान खान की वीडियो में क्या है?

सलमान खान ने अपने नए यूट्यूब चैनल में वीडियो को शेयर किया है और उसके कैप्शन में लिखा, सलमान सर की क्लास बॉडी पार्ट्स,  टीचर भी मैं, स्टूडेंट भी मैं. इस वीडियो में सलमान दो भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिसमें वह खुद टीचर भी बने हुए हैं और सीखने वाले स्टूडेंट भी वह खुद हैं. अपनी वीडियों में वो बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं. 

सलमान खान के यूट्यूब चैनल पर उनकी पहली ही वीडियो को 12 घंटे में लगभग 28k लोगों ने देख लिया है. यूट्यूब पेज पर उनके 36.8k सब्सक्राइब भी हो चुके हैं. 

 
 

अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या आएगा, चैनल पर पर्सनल अपडेट, शूट, कंटेंट क्या हो सकता है? फैंस को वीडियों और कैप्शन देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि चैनल सिर्फ एक तरह के कंटेंट तक सीमित नहीं होने वाला है. यहां पर तरह-तरह के अलग-अलग कंटेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं.  

बड़े पर्दे से डिजिटल स्क्रीन तक सलमान

सलमान खान ने अपने करियर में कई सारी बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है. 'बिग बॉस' की होस्टिंग में भी लोग हमेशा सलमान को ही देखना पसंद करते हैं. शो में उनका बातचीत करने का अंदाज और फैंस से एक अलग ही जुड़ाव देखने के लिए मिलता है. 

फिल्मों और टीवी के साथ-साथ अब भाईजान यूट्यूब के जरिए भी फैंस के दिलों में अपनी पहचान बना ही लेंगे. फिल्मों में सलमान खान को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में जाते थे, लेकिन अब आप सीधे मोबाइल स्क्रीन पर उनके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं. उनके फैंस काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं. 

इन सेलेब्स ने भी शुरू किया था यूट्यूब चैनल

सलमान खान से पहले कई बड़े-बड़े सेलेब्स ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें लोगों के साथ काफी यूजफुल वीडियो को भी शेयर किया. आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन, जैकलीन फर्नांडिस, फराह खान, अर्चना पूरन सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी फैंस के साथ यूट्यूब के जरिए जुड़ते हैं. व्लॉग, ट्रैवल वीडियो, कुकिंग वीडियो, बिहाइंड-द-सीन्स फुटेज, डेली लाइफ रुटीन और फिटनेस मंत्र भी फैंस के साथ शेयर करते हैं. 

फैंस को पसंद आ रहा है सलमान का नया अंदाज

बदलते दौर के साथ-साथ सलमान खान भी खुद को बदलते हैं. यूट्यूब पर आने के बाद फैंस को उनका कूल अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया है. उनका पहला वीडियो इस बात का संकेत देता है कि सलमान डिजिटल ऑडियंस के साथ में अब जुड़ने के लिए तैयार है. सलमान की एंट्री इस स्पेस को और दिलचस्प अब बना सकती है. फैंस अब उनकी अगली वीडियो के आने का इंतजार कर रहे हैं. 

कमेंट बॉक्स में सलमान खान की तारीफ

सलमान खान ने जैसे ही अपनी वीडियो फैंस के साथ शेयर की उनको फैंस का भरपूर प्यार मिला. वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लोग अभिनेता के अंदाज की तारीफ जमकर कर रहे हैं. उनके इस नए सफर को लेकर फैंस काफी खुश भी नजर आए हैं. 
 

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