फिल्म गजनी से लेकर लगान तक, अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले Pradeep Rawat का निधन; जानें कैसा रहा फिल्मी करियर

Predeep Rawat Death: फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक यानी विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. इसकी जानकारी उनके साथ फिल्म लगान में काम करने वाले को-स्टार यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है.

फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक यानी विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. इसकी जानकारी उनके साथ फिल्म लगान में काम करने वाले को-स्टार यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है. प्रदीप रावत का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने दिग्गज अभिनेता सलमान खान से लेकर आमिर खान तक के साथ काम किया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. आइए जानते हैं कि एक्टर का फिल्मी करियर कैसा रहा है.

सोशल मीडिया पर प्रदीन के निधन की दी जानकारी

प्रदीप रावत के निधन की खबर उनके साथ फिल्म लगान में काम करने वाले एक्टर यशपाल शर्मा ने दी है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने उनके निधन की पुष्टी की है और बताया है कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और वो बीमारी फिर से लौट ई थी. उनका पिछले एक महीने से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था.

कब शुरू हुआ था फिल्मी करियर?

प्रदीप रावत ने बॉलीवुड, टीवी, तेलुगु, तमिल, कन्नड, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फल्मों में काम किया है. उनका फिल्मी करियर की शुरुआत टीवी से हुई थी. उन्होंने पहली बार बीआर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से की थी, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा की भुमिका निभाई थी. प्रदीप ने टीवी से अपनी शुरुआत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और आज वो एक जाने माने एक्टर बन गए थे.

कई बॉलीवुड फिल्मों कर चुके हैं काम

प्रदीप रावत ने बॉलीवुड फिल्मों में बतौर विलेन काम किया है. उन्होंने लगान, सरफरोश, गजनी, बैजू बावरा, आवारापन और ग्रैंड मस्ती जैसी कई फिल्मों में काम किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने तेलुगु फिल्म सई में भी काम किया है. साल 2005 में तमिल फिल्म गजनी में डबल रोल काम किया था, जो लोगों ने खूब पसंद किया. हालांकि, उसके बाद उन्हें ही हिंदी रीमेक गजनी में भी काम मिला था. इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ फिल्म पैरोडी, मलयालम फिल्म चाइना टाउन, बंगाली फिल्म हीरो 420 और भोजपुरी फिल्म क्रैक फाइटर जैसी फिल्मों भी काम किया है.

खुद सुनाई थी कैसे मिला था फिल्म लगान में रोल

सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने बताया था कि उन्हें फिल्म लगान में कैसे रोल मिला था. उन्होंने बताया, "घर पे जो लैंडलाइन वाला फोन होता था, उसपे रात को फोन आया. मेरी बहन ने उठाया और बोली 'हेलो' उधर से आवाज आई,'हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी मैं आमिर खान बोल रहा हूं.' मेरी बहन बोली,'हैं... आमिर खान? क्यों बदमाशी कर रहे हो, कौन बोल रहे हो तुम? आमिर बोले, जी मैं वाकई आमिर बोल रहा हूं, प्रदीप जी हैं क्या? मेरी बहन को यकीन ही नहीं हुआ कि आमिर खान भला हमें क्यों फोन करेंगे. उन्होंने कहा,'नहीं नहीं, आप प्लीज फोन रख दीजिए."

सलमान खान से दोस्ती को लेकर भी प्रदीप ने की थी बात

सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में ही प्रदीप ने सलमान खान से दोस्ती को लेकर भी बात की थी. उन्होंने बताया, "मैं और सलमान भाई, हम लोग बागी की मेन कास्ट में थे, तो चिल्लाते-चिल्लाते दोस्ती हो गई. फिर उनको भी वर्कआउट का शौक, मुझे भी वर्कआउट का शौक था. एक जमाना ऐसा आ गया था कि लत्ते खाना, वहीं सोना, वहीं एक्सरसाइज करना, वहीं कपड़े चेंज करके नहा के वापस बाहर जाना और पार्टियों में जाते थे वो, तो मेरे पास तो उस किस्म के सूट भी नहीं होते थे, तो सलमान मेरे लिए किराए के सूट भी मंगाए जाते थे."