अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के बीच पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को लिया हिरासत में, पुलिस वैन से पोस्ट की सेल्फी

Bollywood Actor Imran Khan Detained: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में चल रहे CJP के प्रदर्शन के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया. (Image Credit: imrankhan))

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया.

एक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का खींचा ध्यान

पुलिस वैन से इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की सेल्फी.

सेल्फी के साथ अभिनेता ने लिखा- 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं'



Bollywood Actor Imran Khan Detained: 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में चल रहे CJP के प्रदर्शन के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान भी पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसी बीच अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पुलिस वैन के अंदर से अपने सोशल मीडिया एक सेल्फी शेयर की है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इमरान खान ने तस्वीर के साथ मजाकिया अंदाज में कैप्शन भी लिखा है.

प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए एक्टर इमरान खान

एक्टर इमरान खान इस समय अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में हैं.आपको बता दें सामने आई जानकारी के मुताबिक, पुलिस प्रदर्शन के दौरान अभिनेता को अपने साथ पुलिस वैन में ले गई. इसी दौरान इमरान खान ने वैन के अंदर से ही सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है.

इतने गंभीर माहौल में भी इमरान खान ने इस पूरी घटना को अपने खास अंदाज में शेयर किया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हिरासत में लेने के बाद पुलिस का कहना है कि यहां पर बिना परमिशन के बड़ी मात्रा में लोगों के जमा होने की वजह से हिरासत में लिया गया.

#WATCH | Mumbai: Actor Imran Khan detained from Mumbai's August Kranti Maidan, which was the proposed protest venue in support of CJP’s protest call. https://t.co/iZtCAVGDuZ October 10, 2026



पुलिस वैन से शेयर की सेल्फी

इमरान खान ने पुलिस वैन से एक सेल्फी भी शेयर की है. सेल्फी से ज्यादा तो उसका कैप्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने लिखा, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं'. इमरान खान की यह तस्वीर और कैप्शन दोनो ही इस समय चर्चा में हैं. अभिनेता का अंदाज काफी ज्यादा हटके नजर आया.

मेरी कोई डिमांड नहीं

हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां एक नागरिक के तौर पर यहां आया हूं. मैं इसी शहर में रहता है. मैं यह देखने आया हूं कि लोगों की आजादी पर कैसे रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? मैं इसी वजह से यहां आया हूं. मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी से कोई डिमांड करू. वह किसी संगठन का हिस्सा नहीं हैं और न ही उनकी कोई मांग.

#WATCH | Mumbai: Before he was detained by Police, Actor Imran Khan says, "I don't have demands. I am here as a citizen, as someone who lives in this city. I am here to see why freedom of movement is being restricted—why people's voices are being suppressed. That is why I am here. I am not in a position to make demands of anyone. Nor am I part of any organization. I am just here as a representative..." — ANI (@ANI) October 10, 2026



सोशल मीडिया पर पोस्ट की चर्चा

इमरान खान की पुलिस वैन से शेयर की गई तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कैप्शन ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि तस्वीर में वह पुलिस वैन में नजर आ रहे हैं. अभिनेता ने पोस्ट में किसी लंबे बयान और वहां चल रही स्थिती के बारे में ज्यादा न बताते हुए सिर्फ एक छोटा और मजेदार कैप्शन लिख दिया.

इमरान खान की फिल्में

इमरान खान बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता है. उन्होने कई सारी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज किया है. जाने तू... या जाने ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, आई हेट लव स्टोरीज जैसी कई फिल्मों में काम किया है. आपको बता दें एक्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में भी नजर आने वाले हैं.

