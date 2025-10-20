Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन
Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'
Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन
सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
एंटरटेनमेंट
Asarani Death: गोवर्धन असरानी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे. उन्होंने 1967 में फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्मों में उनकी कॉमेडी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती थी.
दिवाली के मौके पर बॉलीवुड से दुखद खबर सामने आ रही है. दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन गोवर्धन असरानी (Asrani Death) का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे. उन्होंने आज यानी 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली. असरानी 84 वर्ष के थे. असरानी की मौत से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है.
एक्टर के एक करीबी ने बताया कि असरानी साहब को चार दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था. 20 अक्टूबर को इलाज के दौरान दोपहर करीब 3.30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. आज ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया.
असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था. उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद राजस्थान कॉलेज से ग्रैजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गए और यहां थियेटर्स बगैरा में काम करने लगे. असरानी का पहला बड़ा ब्रेक 1967 में आई फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' से मिला.
यह भी पढ़ें- सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
असरानी का सबसे फेवरेट डायलॉग
बॉलीवुड में असरानी की दिग्गज कॉमेडियन एक्टर के तौर पर होती थी. एक समय ऐसा था बगैर असरानी के कॉमेडी के फिल्में हिट ही नहीं होती थी. 1975 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म शोले में असरानीने जेलर का रोल निभाया था. इस किरदार में उन्होंने दर्शकों को इतना हंसाया की उनका डायलॉग 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं…' आज भी बड़ा पॉपुलर है. रोल चार्ली चैपलिन और हिटलर की स्टाइल में उनका यह किरदार लोगों को खूब पसंद आया था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.