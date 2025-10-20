Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Asarani Death: गोवर्धन असरानी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे. उन्होंने 1967 में फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्मों में उनकी कॉमेडी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती थी.

दिवाली के मौके पर बॉलीवुड से दुखद खबर सामने आ रही है. दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन गोवर्धन असरानी (Asrani Death) का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे. उन्होंने आज यानी 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली. असरानी 84 वर्ष के थे. असरानी की मौत से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है.

एक्टर के एक करीबी ने बताया कि असरानी साहब को चार दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था. 20 अक्टूबर को इलाज के दौरान दोपहर करीब 3.30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. आज ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया.

जयपुर में हुआ था जन्म

असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था. उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद राजस्थान कॉलेज से ग्रैजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गए और यहां थियेटर्स बगैरा में काम करने लगे. असरानी का पहला बड़ा ब्रेक 1967 में आई फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' से मिला.

असरानी का सबसे फेवरेट डायलॉग

बॉलीवुड में असरानी की दिग्गज कॉमेडियन एक्टर के तौर पर होती थी. एक समय ऐसा था बगैर असरानी के कॉमेडी के फिल्में हिट ही नहीं होती थी. 1975 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म शोले में असरानीने जेलर का रोल निभाया था. इस किरदार में उन्होंने दर्शकों को इतना हंसाया की उनका डायलॉग 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं…' आज भी बड़ा पॉपुलर है. रोल चार्ली चैपलिन और हिटलर की स्टाइल में उनका यह किरदार लोगों को खूब पसंद आया था.

