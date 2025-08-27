Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए

बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"

National Teacher’s Award 2025: ये हैं शिक्षा की दुनिया के 21 चमकते सितारे, जानें चयन के नियम और मानदंड

कौन हैं जस्टिस विपुल पंचोली जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मिली नियुक्ति? इतने साल की सर्विस के बाद बनेंगे CJI

कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे जिन्हें Supreme Court के जज के तौर पर किया गया प्रमोट? जानें अबतक किन High Courts में किया काम

Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

गणपति उत्सव पर 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, शिवतीर्थ में किए गणेश जी के दर्शन

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता

राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"

बिग बॉस 19 का आगाज़ होते ही घर के अंदर ड्रामे की शुरुआत हो गई है. शो की प्रतियोगी तान्या मित्तल इस वक्त सुर्खियों में हैं. वजह है उनका अलग अंदाज़ और बोलने का तरीका.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 27, 2025, 08:36 PM IST

बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"

TANYA 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिग बॉस 19 की शो में एंट्री लेते ही कंटेस्टेंट्स ने ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दिया है. लेकिन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा जिस कंटेस्टेंट की चर्चा है, वह हैं तान्या मित्तल, जिन्होंने अपनी बातों से घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया है. पहले ही दिन तान्या ने घरवालों से कह दिया कि उन्हें नाम से न बुलाएँ, बल्कि ‘मैम’ या ‘बॉस’ कहकर पुकारें. उन्होंने साफ कहा कि लोग वैसे भी मुझे बॉस कहते हैं, तो आप भी मुझे मैम कहिए. सोशल मीडिया पर इस बात पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. कई लोगों ने उन्हें “ओवरकॉन्फिडेंट” और “मिस ओवरएक्टिंग” तक कह डाला.  जिसे देखकर दर्शक उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

बॉडीगार्ड और शान-ओ-शौकत का ज़िक्र

तान्या ने शो में अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके पास बॉडीगार्ड्स हैं, जिन्होंने कुंभ मेले में सैकड़ों लोगों को बचाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक कोई धमकी नहीं मिली है. टीवी एक्ट्रेस अशनूर ने तो तान्या से सीधे सवाल किया कि अगर तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है, तो फिर बॉडीगार्ड रखने की क्या ज़रूरत है? इस बहस के दौरान दोनों के बीच माहौल काफी गरम हो गया.

यह भी पढ़ें: Bigg Boss के इस सीजन में मिली थी शो छप्परफाड़ TRP, फैंस की मांग पर बढ़ाया गई थी शो टाइमिंग

घरवालों से टकराव और नामांकन

नामांकन टास्क के दौरान भी तान्या चर्चा में रहीं. उन्होंने एक्टर गौरव खन्ना को नामांकित करते हुए कहा कि मैं आपसे जलती हूँ क्योंकि आप सबको काम बांटकर खुद आराम से बैठे रहते हैं. वहीं, अशनूर को भी उन्होंने घेरते हुए कहा कि उनका एटीट्यूड दूसरों से अलग है. इन बयानों ने घर का माहौल और गर्म कर दिया. कई दर्शकों को यह सब ओवरड्रामेटिक लगा.

टीवी का नया मसाला ?

हालांकि, ट्रोलिंग के बीच एक सच्चाई ये भी है कि तान्या ने शो में एंटरटेनमेंट का तड़का जरूर लगा दिया है. उनके कारण घरवालों में बहस हो रही है. इससे माहौल भी बन रहा है और दर्शकों को बात करने का मुद्दा मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स तक में उन्हें ‘टीवी गोल्ड’ कहा गया है, यानी भले लोग उन्हें नापसंद करें लेकिन शो के लिए वो मसाला ज़रूर बन चुकी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Chhat Puja 2024: छठ पूजा में इन गलतियों से नाराज होती हैं छठी मैय्या, 36 घंटे के व्रत में क्या करें-क्या न करें
छठ पूजा में इन गलतियों से नाराज होती हैं छठी मैय्या, 36 घंटे के व्रत में क्या करें-क्या न करें
Cracking Knuckles: क्या आप यूं ही चटकाते रहते हैं उंगलियां? दर्द की वजह बन सकती है ये आदत
क्या आप यूं ही चटकाते रहते हैं उंगलियां? दर्द की वजह बन सकती है ये आदत
Kanpur News: कई महिलाओं से थे आरोपी विमल सोनी के संबंध, एकता मर्डर केस में वॉट्सऐप चैट से कई खुलासे
कई महिलाओं से थे आरोपी विमल सोनी के संबंध, एकता मर्डर केस में वॉट्सऐप चैट से कई खुलासे
UP News: Delhi से Bihar जा रही बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार
UP News: Delhi से Bihar जा रही बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी
ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 1,79,02,77,73,908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE