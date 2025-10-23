Bill Gates की होगी एकता कपूर में शो में एंट्री, गंभीर मुद्दे पर 'तुलसी' से होगी खास बातचीत

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
एंटरटेनमेंट
स्मृति ईरानी का पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' फैंस के बीच एक बार फिर फेमस हो गया है. अब शो में एक इंटरनेशनल मेहमान की एंट्री होने वाली है,
स्मृति ईरानी का पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' फैंस के बीच एक बार फिर फेमस हो गया है. सीरियल टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइन्ट) की टॉप फाइव की रेस में शामिल हो हुआ है. अब शो में एक इंटरनेशनल मेहमान की एंट्री होने वाली है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही बज बन चुका है. शो में गुरुवार को अरबपति बिल गेट्स तुलसी विरानी का किरदार निभा रहीं स्मृति ईरानी से खास बातचीत करने के लिए आ रहे हैं.
तुलसी से बिल गेट्स करेंगे खास बातचीत
स्टार प्लस ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें तुलसी लैपटॉप पर बिजनेसमैन बिल गेट्स का स्वागत कर रही हैं और बिल गेट्स भी तुलसी विरानी से हिंदी में बात कर रहे हैं. नए प्रोमो के मुताबिक गुरुवार की रात के एपिसोड में बिल गेट्स का कैमियो रखा गया है. वो कुछ देर के लिए शो से जुड़ेंगे और बच्चे के स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करेंगे. प्रोमो को शेयर कर जानकारी दी गई कि एपिसोड में आज नया सेहत का, संवेदना का और बदलाव का रिश्ता जुड़ने वाला है, जिसमें हर मां और हर बच्चा सुरक्षित रहे, इस गंभीर मुद्दे पर बात होगी.
बिल गेट्स की 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाती है. इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए बिल गेट्स और तुलसी विरानी चर्चा करने वाले हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब एकता कपूर के शो में किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को देखा गया है. प्रोमो सामने आने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "पहली बार भारतीय टेलीविजन पर बिल गेट्स का शो देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया तुलसी जी… आप तो अनुपमा से भी आगे निकल गईं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "जय श्री कृष्णा बोलते हुए बिल गेट्स कितने प्यारे लग रहे हैं."
कितने बजे शुरू होगा शो
बता दें कि शो हर रात 10 बजकर 30 मिनट पर स्टार प्लस पर प्रसारित होता है. शो में अभी तक कई गंभीर समाजिक मुद्दों को उजागर किया गया है. शो की कहानी तुलसी के मोटापे से शुरू हुई थी, जिसके बाद घरेलू हिंसा, एक्सट्रा मैरिटल अफेयर और उम्र संबंधी समस्याओं को कहानी के रूप में दिखाया गया. इन्हीं वजहों से सीरियल आज 'अनुपमा' को टक्कर दे रहा है, जो हमेशा टीआरपी चार्ट में टॉप वन पर विराजमान रहता है.
