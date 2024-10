Bigg Boss Season 18: सलमान खान का विवादित रिएलिटी शो 'बिग बॉस 18' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. समय के साथ बिग बॉस 18 के सितारों ने एक दूसरे की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं. वहीं चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा की दुश्मनी भी एक अलग ही लेवल पर चली गई है. हाल ये है कि चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते. इसी बीच चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी कारण घरवालों की नींद हराम हो गई. बिग बॉस 18 के घर में चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा के बीच जबरदस्त सड़ाई हो गई है.

चाहत पांडे का अविनाश मिश्रा संग लड़ाई

बिग बॉस 18 के प्रोमो में चाहत पांडे रात को चैंन से सो रहे अविनाश पर बाल्टी भरकर पानी फेंकती नजर आ रही हैं. पानी गिरते ही अविनाश मिश्रा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. ऐसा होते ही अविनाश मिश्रा ने चाहत पांडे को गंवार बता दिया. सलमान खान के शो में चाहत पांडे बोलीं कि गांव की होने की वजह से अविनाश मिश्रा उनको गंवार कह रहे हैं?

Tomorrow's Episode - Chahat is BACK! 🔥 And Sara to get EVICTED?pic.twitter.com/eYPsfBxhjJ