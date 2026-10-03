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'मैं तुम्हारे साथ हूं'.. बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही रीति तिवारी का इमोशनल पोस्ट, तस्वीरें शेयर कर बयां की फीलिंग्स

Rhiti Tiwari Mid Week Eviction: बिग बॉस 20 के घर से बाहर आते ही रीति तिवारी ने सोशल मीडिया पर इमोशनल तस्वीरों को शेयर किया है. इस समय वो फोटोज तेजी से वायरल भी हो रही हैं.

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Ritika

Updated : Oct 03, 2026, 12:10 PM IST

'मैं तुम्हारे साथ हूं'.. बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही रीति तिवारी का इमोशनल पोस्ट, तस्वीरें शेयर कर बयां की फीलिंग्स

बिग बॉस 20 से बाहर आते ही रीति तिवारी का इमोशनल पोस्ट (Image: rhititiwari)

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  • बिग बॉस 20 से बाहर आते ही रीति तिवारी का इमोशनल पोस्ट
  • रीति ने शेयर की काजी संग खास तस्वीरें
  • तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखी खास बात 
  • सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें
     

Rhiti Tiwari Mid Week Eviction: बिग बॉस 20 के घर में इस समय कई सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं. बिग बॉस का घर ड्रामे और तकरार के लिए सुर्खियों में बना हुआ है. कब किसका गेम खत्म हो जाए इसका पता तो खुद घरवालों को भी नहीं है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन दर्शकों को पसंद भी आते हैं और ये भी देखने के लिए मिलता है कि कौन दोस्ती के नाम पर सामने वाले का इस्तेमाल कर रहा है. घर से बाहर आने के बाद रीति तिवारी एक बार फिर चर्चा में है. कुछ लोग रीति के लिए उदास हैं और कह रहे हैं कि अब दोबारा एक मौका तो मिलना ही चाहिए, तो दूसरी तरफ इस एविक्शन से लोग काफी खुश भी हैं.

रीति का सफर इस शो में शुरुआत से ही काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है. अपनी खास पहचान बनाने आईं रीति को बाहर लोगों का प्यार खास देखने के लिए नहीं मिल पाया. रीति ने घर में खुद को बाकी घरवालों के साथ घुलने-मिलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रही. किसी भी एक कंटेस्टेंट के साथ वो अपनी खास बॉन्डिंग को नहीं बना पाई और जाते-जाते भी उन्होने इमोशनल अंदाज में घर वालों से कुछ प्यार की बात भी कह डाली. रीति ने बीते हफ्ते ही अपनी पहली लाइफलाइन गंवा दी थी, जिसके बाद उनके पास एक भी लाइफ अब नहीं बची थी और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा. 

घर से बाहर आते ही शेयर की खास तस्वीरें

रीति तिवारी के एविक्शन से हर कोई काफी उदास था. अपने बिग बॉस 20 के सफर से जुड़ी तस्वीरों में उन्होने काजी तौकीर के साथ की फोटोज को शेयर किया. बिग बॉस हाउस से जाते वक्त काजी तौकीर ने रीति को बहन कहते हुए गले लगाया. काजी ने याद दिलाया कि वह वाइल्डकार्ड के तौर पर वापस आ सकती हैं. इन तस्वीरों में उनके शो के दौरान बिताए पलों की झलक भी साफ नजर आ रही थी. लोग भी काफी भावुक नजर आए हैं. काजी ने ये भी कहा कि तुम स्टार हो और जाते-जाते उन्होने रीति को तोहफा भी दिया. 

रीति ने काजी का जिक्र करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर कीं. यही वजह है कि पोस्ट सामने आते ही फैंस का ध्यान वहां पर गया और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए. काजी के साथ तस्वीरें शेयर करते समय उन्होने कैप्शन में लिखा- 'मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं वापस आऊंगी, तब भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी'. रीति का यह पोस्ट इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या ये रिश्ता सच में खास था? और आगे भी रह पाएगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rhiti Tiwari (@rhititiwari)

 

एविक्शन पर अलग अंदाज में रीति

एविक्शन के समय जब बिग-बॉस ने रीति को बोला कि अब घर वालों से विदा लेते हुए फौरान बाहर आ जाए, तो रीति ने वो आउटफिट निकाला जो वीकेंड के वार में पहनना चाहती थी और उसी को पहनकर घर वालों से विदा लेकर बाहर आ गईं. कई यूजर्स उनके पोस्ट को इमोशनल बता रहे हैं, तो कुछ लोग काजी के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर बात कर रहे हैं. लोग अपने हिसाब से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

 
 

काजी को लेकर क्या बोलीं रीति?

रीति के पोस्ट में काजी के साथ उनके रिश्ते और बिग बॉस हाउस में बिताए गए उनके साथ एक-एक पल को वीडियो और पोस्ट के जरिए उन्होने जाहिर किया है. घर से बाहर आने के बाद रीति का काजी को याद करना फैंस के लिए भी खास बन गया और लोगों को लग रहा है शायद रीति शो में दोबारा आ सकती है. रीति का पोस्ट देखकर ये तो पता चल ही गया है कि उनका बिग बॉस का सफर केवल एक गेम नहीं था, बल्कि इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे रिश्ते भी बनाए जिन्हें वह घर से बाहर आने के बाद भी याद कर रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को खूब प्यार भी दे रहे हैं. 

काजी और रीति की दोस्ती आगे भी रहेगी?

रीति का काजी के लिए पोस्ट देखकर उनकी बॉन्डिंग के लिए कह रहे हैं कि क्या ये दोस्ती केवल शो के लिए ही थी या बाहर भी दोनों की दोस्ती बढ़ सकती है? अब इस सवाल का जवाब बिग-बॉस खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा. आने वाले समय में दोनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी और मुलाकातों से ही पता चलेगा की ये रिश्ता कितना ज्यादा मजबूत होगा!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रीति के एविक्शन पर लोगों का रिएक्शन

रीति के अचानक एविक्शन होने की खबर को सुनकर लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे. कुछ लोगों का कहना है कि सही हुआ निकाल गई क्योकि उनका गेम कुछ भी नजर नहीं आ पा रहा था, वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि उनको कुछ समय तो और रहना था अभी-अभी तो वो लोगों को पसंद आने लगी थी. कुछ लोग इस एविक्शन को बिल्कुल ही अनफेयर बता रहे हैं. कुछ का तो ये भी कहना है कि रीति एविक्शन के बाद घर जानें की बजाय सीक्रेट रूम भी जा सकती है. देखते हैं अब आगे क्या-क्या और देखने के लिए मिल सकता है? इस एविक्शन के बाद घर में डर का महौल बना हुआ है. 
 

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