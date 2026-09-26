वीकेंड के वार में रीति तिवारी पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, इस कंटेस्टेंट से बोलें कहां गई आपकी अक्ल?

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने रीति तिवारी को फटकार लगाई है, जिसके बाद एक-एक करके भाईजान ने सबकी क्लास लगा दी है.

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 20 के घर में एक-एक दिन अब निकलता जा रहा है और घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों को लेकर भी कई तरह-तरह के बदलाव भी देखने के लिए मिल रहे हैं. हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा ये गेम दिलचस्प होता जा रहा है. आपको बता दें कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले झगड़े, बहस और विवाद दर्शकों का खूब ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और टास्क में एक के बाद एक नई-नई चीजें भी निकलकर आती है. घर में ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है अब ये घर दो टीम में बांट गया है, जिसके बाद से ही लोग अपने-अपने लोगों का होने वाले किसी भी टास्क में साथ नहीं छोड़ते हैं. पूरे हफ्ते घर में हुए मुद्दों पर सलमान खान हफ्ते के आखिर बात करते हैं और कंटेस्टेंट्स को आईना भी दिखाते हैं, कि वो बाहर कैसे नजर आ रहे हैं. इस हफ्ते के वीकेंड के वार का प्रोमो भी आउट हो चुका है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ खास होने वाला है और लोगों को एपिसोड अब आउट होने का काफी ज्यादा इंतजार भी रहेगा.

प्रोमो में रीति तिवारी पर भड़के सलमान खान

वीकेंड के वार का प्रोमो अब आउट हो चुका है. इस बार सलमान खान के निशाने पर रीति तिवारी और आसिफ खान नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बाकी घर वालों को भी अच्छी खासी सुनने को मिल रही है. आपको बता दें कि बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क को रखा हुआ था, जिसमें यंग और काजी की टीम बनाई गई थी. दोनों टीम के कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे को Diss करना था यानी एक-दूसरे की बेइज्जती करनी थी और जो ज्यादा Diss करता है और टीम जीत जाएगी. टास्क के दौरान रीति तिवारी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी. उनकी गैंग के लोग भी उन्हें रोकने या समझाने के बजाय के बढ़ावा दे रहे थे कि ये लड़कियों की आपस की लड़ाई है, हमको बीच में बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. इसी को लेकर सलमान खान ने वीकेंड के वार में रीति की अच्छे से क्लास लगा दी है. वीकेंड के वार में जो देखने के लिए मिला है, कि सलमान खान ने कहा- रीति को काजी से बहुत जलन और इनसिक्योर महसूस करती हैं, तो इसी पर रीति कहती हैं, जैलेस तो मैं नहीं हूं. मुझे यह इंसान के तौर पर पसंद नहीं हैं, फिर आगे सलमान खान कहते हैं-Diss तो छोड़ो आपको उस पर गर्व है. लेकिन मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे खराब Diss था. एक लिमिट में अपमान करना होता है.

रीती तिवारी आगे सलमान खान को कहती हैं, कि मेरा यह मतलब नहीं था, फिर सलमान खान बाकी घरवालों से कहते हैं, कि आप लोगों को यह नहीं लगा कि अपमान की लाइन क्रॉस कर गईं. ये आपको चढ़ा रहे थे और यह चढ़ रही थीं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस ने भी खूब रिएक्शन देने अपने शुरू कर दिए हैं और अधिकतर लोग इस प्रोमो को देखकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं.



🚨 Weekend Ka Vaar Promo: Salman Khan BASHED Rhiti Tiwari badly for her abusive remarks on Uditi and being Insecure of Qazi pic.twitter.com/HxV2NTaHsi September 25, 2026

आसिफ खान से भी सलमान ने पूछा सवाल

प्रोमो में ये भी देखने के लिए मिला है कि सलमान खान ने आसिफ खान को भी जमकर फटकार लगाई है. सलमान ने आसिफ से कहा कि कहां गई आसिफ आपकी अक्ल? अगर आपकी बहन के ऊपर यह Diss होता. कोई और करता तो क्या आप यह Diss करने देते. आपको बता दें अब लोग एपिसोड के आने का काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं. सलमान का यह सवाल एपिसोड का एक खास मोमेंट बन सकता है. उनका सवाल सुनकर घर का माहौल काफी ज्यादा बिगाड़ गया.

