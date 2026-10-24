'इसके बाद कंबल आ जाता है'.. प्रोमो में रोहित शेट्टी ने लव और स्काउट की नजदीकियों पर किए तीखे सवाल

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो में रोहित शेट्टी ने लव और स्काउट की बढ़ती नजदीकियों के चलते उनके रिश्तों को लेकर सवाल उठाएं हैं.

रोहित ने लव और स्काउट की बढ़ती नजदीकियों पर किए तीखे सवाल. (Image Credit:instagram)

बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में रोहित शेट्टी ने लगाई कंटेस्टेंट्स की क्लास.

रोहित ने लव और स्काउट की बढ़ती नजदीकियों पर किए तीखे सवाल.

दोनों की बॉन्डिंग इन दिनों शो में चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रोमो के बाद दर्शकों की नजर आने वाले एपिसोड पर.

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार इस बार सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे. नए प्रोमो को देखकर ही लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती दोस्ती, तकरार और रिश्तों को लेकर हर दिन नया ड्रामा भी देखने के लिए मिलता है. कभी दोस्त बनते हैं और एक ही दिन में दुश्मन भी बन जाते हैं.

'बिग बॉस 20' ये वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है. रोहित शेट्टी सीधे-सीधे मुद्दे पर बात करके कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं. प्रोमो में रोहित शेट्टी लव और स्काउट की बढ़ती नजदीकियों को लेकर तीखे सवाल करते नजर आ रहे हैं.

लव और स्काउट की नजदीकियों पर सवाल

प्रोमो में रोहित शेट्टी ने सीधे-सीधे लव और स्काउट से सवाल किया कि लव स्काउट आपके लिए क्या है? तो लव ने जवाब दिया की भाई है, फिर वो कहते हैं जो भी आप लोग कर रहे हैं बाहर गलत नजर आ रहा है. स्काउट आपके पैर दबाते हैं और फिर एकदम से कंबल आ जाता है, ये कुछ ठीक नजर नहीं आता है.

स्काउट पैर दबाना शुरू करता है और उस दौरान लव आह-आह की आवाजें निकालती हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं है. इसके बाद स्काउट कहते हैं कि वो माही जी का भी पैर दबा देते हैं, रोहित शेट्टी कहते हैं जो बाहर दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

सलमान खान ने भी उठाए थे सवाल

लास्ट वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी लव और स्काउट के रिश्तों को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि क्या घर पर उनके भाई के साथ भी वह रिश्ते में फिजिकल टच को लेकर कंफर्टेबल रहती हैं, तो उन्होंने जवाब में हां कहा. फिर ये बात ही खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार रोहित शेट्टी ने दोनों की जमकर क्लास लगाई है.

इस हफ्ते हो सकता है आर या पार

प्रोमो में रोहित शेट्टी नॉमिनेट कंटेस्टेंट को कहते नजर आते हैं, कि मैं अगले वीकेंड का वार न करके आज यानि शनिवार को ही बता दूंगा किसका इस घर से सफर खत्म हो जाएगा या उसकी एक लाइफ खत्म हो सकती है. उनकी इस बात को सुनकर हर कंटेस्टेंट्स के मुंह का रंग उड़ ही जाता है. रोहित शेट्टी की खासियत ये है कि किसी भी मुद्दे को घुमा-फिराकर कहने के बजाय वो सीधा-सीधा बोल देते हैं.

सोशल मीडिया पर भी तेज हुई चर्चा

आपको बता दें प्रोमो में इस वीकेंड के वार की चर्चा तेज हो गई है. इस बार भी रोहित शेट्टी के सवालों ने दर्शकों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है अब लोग रात के वीकेंड के वार का इंतजार कर रहे हैं अब देखना ये है कि आगे और किस-किस की क्लास लगने वाली है. किस-किस चीज पर सवाल उठ सकते हैं? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शो में इस बातचीत को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है.

रोहित शेट्टी का बेबाक अंदाज

प्रोमो में रोहित शेट्टी का बेबाक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. कंटेस्टेंट्स से सीधे सवाल करने के लिए भी वो जाने जाते हैं. घर के अंदर चल रहे मुद्दो को वो सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं.