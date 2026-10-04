'लॉलीपॉप' कमेंट पर सलमान खान ने लगाई काजी की क्लास, माही विज के दोस्तों की खुली पोल, क्या फिर लौटेंगी रीति तिवारी?

Salman Khan Angry on Qazi Touqeer: बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने 'लॉलीपॉप' कमेंट पर काजी को आइना दिखाया है. इस हफ्ते पूरे घरवालों से नाराज दिखें भाईजान.

'लॉलीपॉप' वाले कमेंट पर लगी काजी की क्लास

माही की दोस्तों की बातचीत आई सामने

दोस्त पीठ पीछे करते थे माही की बुराई

बिग बॉस में फिर बदले रिश्तों के रंग

क्या रीति की हो सकती है घर में वापसी?

Salman Khan Angry on Qazi Touqeer: 'बिग बॉस 20' में कई नए बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं. घरवालों की बदलती दोस्ती और कौन दिखावा कर रहा है कौन इस घर में रिश्ते बना रहा है, ये भी अब साफ-साफ नजर आ रहा है. बिग बॉस का घर लगातार नए विवादों और रिश्तों के बदलाव की वजह से हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है. तीखी बहस देखने के साथ-साथ दोस्ती और दुश्मनी के कई सारे रंग दिख जाते हैं. इस हफ्ते में एक ऐसा विवाद सामने आया, जो लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया.

काजी तौकीर का 'लॉलीपॉप' वाला कमेंट उनके लिए भी परेशानी बन गया है. काजी को बाहर चाहने वाले लोगों की भीड़ काफी लंबी है, लेकिन उनका ये कमेंट कनिका को करना फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. लोगों को लगा शायद सलमान खान इस विवाद पर कुछ न बोलें, लेकिन वीकेंड के वार में सलमान ने काजी की जमकर क्लास लगाई है. विवाद के बाद घर के रिश्तों और दोस्ती पर भी सवाल उठते दिखे हैं.

'लॉलीपॉप' कमेंट पर सलमान ने काजी की लगाई क्लास

बिग बॉस 20 में लोग काजी को काफी पसंद कर रहे हैं. गेम शुरुआत से ही उनका काफी अलग रहा है. घरवालों के साथ-साथ वो बाहर बैठे लोगों को हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. कई बार अपने बेबाक अंदाज और मजाकिया बातों की वजह से चर्चा में भी आ जाते हैं. सलमान खान ने भी उनकी कई वीकेंड के वार में तारीफ की है.

इस हफ्ते काजी के कहे 'लॉलीपॉप' कमेंट पर लोग थोड़ा सा उनसे नाराज रहे और कल के वीकेंड के वार में सलमान खान ने इस मुद्दे को भी उठाया. सलमान ने काजी को कहा- 'जब किसी को आपके इंटेन्शन गलत लगे, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए. लेकिन आप लगे रहे नॉन स्टॉप'. वो बिना रुके एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही बात पर अड़े रहते हैं और फिर सलमान ने कनिका से पूछा- क्या इन्होंने सॉरी कहा आपको? तो उन्होंने कहा कि- 'सर बहुत हवा आ गई है इनमें'. काजी ने सफाई में कहा कि मैं मजाक में सॉरी कहा था, तो कनिका ने साफ इन्कार कर दिया. सलमान ने भी कहा आपने नहीं कहा, यहां इतने कैमरे हैं किसी ने नहीं देखा.

सलमान खान ने काजी से कहा कि आपने बोला- 'मैं गोली खा लूंगा लेकिन सॉरी नहीं कहूंगा'. ऐसे में काजी के कमेंट को लेकर सलमान का गुस्सा देखने के लिए मिला. इसके बाद सलमान ने काजी के सॉरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि- जीवन में किसी को मजाक-मजाक में सॉरी बोलते हुए कभी नहीं सुना? सलमान खान को कई लोग बायस्ड भी बोल चुके हैं, कि वो हमेशा काजी का ही साइड लेते हैं, लेकिन इस बार सलमान ने काजी को गलत बताकर उनको समझाया.



क्या था लॉलीपॉप वाला विवाद?

जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये लॉलीपॉप वाला विवाद क्या था, तो आपको बता दें पिछले एपिसोड में कनिका और काजी के बीच मस्ती चल रही थी. कनिका ने काजी से कहा कि मैं ही तुमको बस तमीज सिखाकर जाऊंगी. काजी ने कहा कि वह मैम बन जाएं. कनिका ने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो काजी ने कहा- 'यस मैम, बायोलॉजी' और फिर काजी ने कनिका से कहा कि क्या वह उनके साथ लॉलीपॉप खाएंगी?

कनिका को ये शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. उन्होंने काजी को चीप कह दिया. इसके बाद अपनी बात समझाने की काजी काफी कोशिश करते रहे और ये कह दिया कि वह कोई मिल गया वाले ऋतिक रोशन के किरदार की तरह अक्ल से बच्चा बन गए थे. यहीं से ये लॉलीपॉप वाला विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते बाकी घरवालों तक भी पहुंच गया.



माही विज के दोस्तों पर उठे सवाल

जहां एक तरफ काजी तौकीर को सलमान ने फटकार लगाई वहीं दूसरी तरफ माही विज के रिश्तों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस घर में दो ग्रुप बन चके हैं. एक में स्काउट यंग डीएसए, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे और लव गिल और दूसरे में काजी तौकीर, माही विज और अरिश्फा खान, उदिति सिंह, अमन गांधी. सलमान खान ने पहले ग्रुप को बोला आपके बीच जितनी गलतफहमियां है दूसरे ग्रुप का भी कुछ ऐसा ही हाल है. माही को बोला है आपके ही दोस्त आपके सोने के बाद आपकी ही गेम को लेकर बुरा बोलते हैं.

माही को सलमान ने बोला सारा दिन साथ में बैठने के बाद रात होने का इंतजार करते हैं और फिर तीनों साथ बैठकर बुराई करते हैं. ये सामने बोलने का दम क्यों नहीं रखते हैं. इसके बाद एक-एक करके सबने अपने-अपने साइड की बातें रखनी शुरू कर दी. बिग बॉस में रिश्ते की असली परीक्षा होती है. बाहर से मजबूत नजर आने वाली दोस्ती भी कई बार छोटी-सी गलतफहमी की वजह से खत्म हो जाती है.



क्या माही और उनके दोस्तों के बीच आएगी दूरी?

बिग बॉस में दोस्ती आगे तक कम ही चल पाती है. जितनी जल्दी बनती है, उतनी ही जल्दी उसमें दरार भी आ जाती है. काजी तौकीर, माही विज और अरिश्फा खान, उदिति सिंह, अमन गांधी की दोस्ती में भी अब ये देखना है कि क्या अब ये लोग पहले की तरह एक-दूसरे के साथ रह पाएंगे. माही विज के मामले में भी अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या दोस्तों के बीच हुई बातचीत में घर के अंदर अब दुश्मनी जैसा महौल देखने के लिए मिल सकता है? या ये लोग अपनी दोस्ती को ठीक करने की कोशिश करेंगे.

सलमान खान के बताने के बाद माही का रिएक्शन घर के अंदर काफी ज्यादा बदला-बदला नजर आ रहा था और सभी लोग माही पर ही भड़क गए और यही नहीं यंग भी माही से काफी नाराज नजर आए. बिग बॉस के घर में किसी भी रिश्ते का टूटना सिर्फ दो लोगों तक ही नहीं रह जाता है बल्कि ये पूरे ग्रुप पर एक गहरा असर डाल देता है. यही वजह है कि माही विज और उनके दोस्तों के बीच क्या कैसे होगा ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा.

रीति तिवारी की वापसी की चर्चा

वीकेंड के वार के एपिसोड में ये देखने के लिए मिला है कि सलमान खान कहते दिखे- 'रीति घर से चली गई, इन लोगों ने उसे चढ़ाया. फिर उसने माफी मांगी लेकिन आप लोगों ने उसे खुद को साबित करने का एक मौका नहीं दिया कि वो सुधर गई हैं' उसने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की. सलमान ने आगे कहा- आप सब सोचते हैं कि रीति चली गई, बिग बॉस सोचते हैं कि वह चली गई लेकिन इस सीजन की थीम क्या है? तथास्तु. ये शब्द सुनकर ही घर के कई लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए खासकर की कनिका. सलमान ने रीति तिवारी को फिर से स्टेज पर बुलाया और फिर उनके गाने की आवाज आने लगी, लेकिन रीति वहां पर नहीं थी. अब देखना ये है कि क्या सच में शो में दोबारा से रीति तिवारी की वापसी हो सकती है?

