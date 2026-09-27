FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
गुवाहाटी होमस्टे में बॉयफ्रेंड संग रुकी थी निमिषा, रात 2 बजे घर किया फोन, कहा- 'छाती पर मारा, सांस नहीं ले पा रही हूं'

गुवाहाटी के होमस्टे में बॉयफ्रेंड संग रुकी थी निमिषा, रात 2 बजे घर किया फोन, कहा- 'बहुत मारा, सांस नहीं ले पा रही'

EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब

EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब

'आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं हैं'.. सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया दोस्ती का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक

'आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं हैं'.. सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया दोस्ती का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं हैं'.. सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया दोस्ती का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक

Bigg Boss 20: रियलिटी शो बिग बॉस 20 के इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने कई लोगों को रियलिटी चेक दिया है और यंग डीएसए की दोस्ती पर भी कई सवाल खड़े किए हैं.

Latest News

Ritika

Updated : Sep 27, 2026, 01:53 PM IST

'आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं हैं'.. सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया दोस्ती का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक

सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया रियलिटी चेक (Image: instagram)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bigg Boss 20: टीवी के सबसे ज्यादा चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 बदलते दिन के साथ-साथ और ज्यादा जबरदस्त होता जा रहा है. अब तो घर में रिश्तों के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जो पहले दोस्त थे और आज वो एक-दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं. कुछ रिश्तों की असलियत भी सामने आती नजर आ रही है. पूरे वीक का रियलिटी चेक के लिए वीकेंड के वार का सभी को खूब इंतजार रहता है. अब 'वीकेंड का वार' का नया एसिपोड देखने के बाद  होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट यंग डीएसए को उनके दोस्ती के रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है. ये बात उन्होने सीधे-सीधे न बोलकर टास्क के जरिए उनको समझायी है. सलमान की बात सुनकर थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गए थे. बिग बॉस 20 के घर में दोस्ती कब बदल सकती है पता ही नहीं चल पाता है. सलमान खान की बातों से तो घर के कई लोग सहमत भी थे. 

सलमान खान ने यंग डीएसए को क्या रियलिटी चेक दिया?

एपिसोड के आउट होते ही ये देखने के लिए मिला कि सलमान खान यंग डीएसए को 6 मेडल देते हैं और कहते हैं, कि उन्हें अपने दोस्तों को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करें और फिर इसके बाद डीएसए अपने दोस्तों के बीच मेडल बांटते हैं. पहले उन्होने स्काउट, दूसरे आसिफ, तीसरे लव गिल, चौथा आम्रपाली, पांचवां मैरी कॉम, छठा रीति को दिया. यंग डीएसए के लिए अपनी दोस्ती काफी ज्यादा ऊपर रहती है. दोस्तों की प्रायोरिटी तय करने के बाद सलमान खान ने उसको दोस्ती का सबसे बड़ा आइना दिखाया है. इसके बाद सलमान खान कहते हैं, कि उनकी प्रायोरिटीज तो सामने आ गई हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह खुद भी अपने दोस्तों की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं? इस सवाल को सुनकर हर कोई चुप हो जाता है और सुन सान सा माहौल हो जाता है. सलमान खान कहते नजर आते हैं कि आप किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं हैं. आप इन दोनों कहीं खो से गए हैं और फिर माही भी सलमान की बातों से सहमत होती हैं, कि यंग का गेम दोस्ती के बीच में कहीं खो सा गया है. 
 

 

माही ने ये भी कहा है कि वो पहले जैसा अब रहा ही नहीं उसको सही गलत का पता ही नहीं चल पा रहा है. प्रायोरिटी को लेकर सवाल उठाना इस दोस्ती के एंगल को और दिलचस्प बना रहा है और अब लोगों को ये देखना है कि यंग अब आगे क्या करते हैं? यही सवाल अब दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन सकता है. क्या यंग अभी भी सब देखकर चुप रहेंगे या आगे आकर खेलेंगे?

क्या सलमान के सवाल के बाद बदलेगा गेम?

अब हर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या सलमान खान के दोस्ती पर उठे सवाल पर यंग का गेम बदल सकता है या वो उन्ही चीजों में रहकर अपने गेम को खराब कर रहे हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement