'आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं हैं'.. सलमान खान ने यंग डीएसए को दिया दोस्ती का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक

Bigg Boss 20: रियलिटी शो बिग बॉस 20 के इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने कई लोगों को रियलिटी चेक दिया है और यंग डीएसए की दोस्ती पर भी कई सवाल खड़े किए हैं.

Bigg Boss 20: टीवी के सबसे ज्यादा चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 बदलते दिन के साथ-साथ और ज्यादा जबरदस्त होता जा रहा है. अब तो घर में रिश्तों के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जो पहले दोस्त थे और आज वो एक-दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं. कुछ रिश्तों की असलियत भी सामने आती नजर आ रही है. पूरे वीक का रियलिटी चेक के लिए वीकेंड के वार का सभी को खूब इंतजार रहता है. अब 'वीकेंड का वार' का नया एसिपोड देखने के बाद होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट यंग डीएसए को उनके दोस्ती के रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है. ये बात उन्होने सीधे-सीधे न बोलकर टास्क के जरिए उनको समझायी है. सलमान की बात सुनकर थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गए थे. बिग बॉस 20 के घर में दोस्ती कब बदल सकती है पता ही नहीं चल पाता है. सलमान खान की बातों से तो घर के कई लोग सहमत भी थे.

सलमान खान ने यंग डीएसए को क्या रियलिटी चेक दिया?

एपिसोड के आउट होते ही ये देखने के लिए मिला कि सलमान खान यंग डीएसए को 6 मेडल देते हैं और कहते हैं, कि उन्हें अपने दोस्तों को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करें और फिर इसके बाद डीएसए अपने दोस्तों के बीच मेडल बांटते हैं. पहले उन्होने स्काउट, दूसरे आसिफ, तीसरे लव गिल, चौथा आम्रपाली, पांचवां मैरी कॉम, छठा रीति को दिया. यंग डीएसए के लिए अपनी दोस्ती काफी ज्यादा ऊपर रहती है. दोस्तों की प्रायोरिटी तय करने के बाद सलमान खान ने उसको दोस्ती का सबसे बड़ा आइना दिखाया है. इसके बाद सलमान खान कहते हैं, कि उनकी प्रायोरिटीज तो सामने आ गई हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह खुद भी अपने दोस्तों की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं? इस सवाल को सुनकर हर कोई चुप हो जाता है और सुन सान सा माहौल हो जाता है. सलमान खान कहते नजर आते हैं कि आप किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं हैं. आप इन दोनों कहीं खो से गए हैं और फिर माही भी सलमान की बातों से सहमत होती हैं, कि यंग का गेम दोस्ती के बीच में कहीं खो सा गया है.



माही ने ये भी कहा है कि वो पहले जैसा अब रहा ही नहीं उसको सही गलत का पता ही नहीं चल पा रहा है. प्रायोरिटी को लेकर सवाल उठाना इस दोस्ती के एंगल को और दिलचस्प बना रहा है और अब लोगों को ये देखना है कि यंग अब आगे क्या करते हैं? यही सवाल अब दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन सकता है. क्या यंग अभी भी सब देखकर चुप रहेंगे या आगे आकर खेलेंगे?

क्या सलमान के सवाल के बाद बदलेगा गेम?

अब हर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या सलमान खान के दोस्ती पर उठे सवाल पर यंग का गेम बदल सकता है या वो उन्ही चीजों में रहकर अपने गेम को खराब कर रहे हैं.

