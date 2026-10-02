वीकेंड के वार से पहले पलटा बिग बॉस 20 का गेम, सीजन का पहला मिड-वीक एविक्शन, घर से सीधे बेघर होगा ये कंटेस्टेंट

Bigg Boss 20 Mid Week Eviction: बिग बॉस 20 में मिड-वीक एविक्शन का ट्विस्ट आया है. उदिति सिंह, माही विज और यंग डीएसए को मिली है ये खास पावर.

बिग बॉस 20 में आया एक बड़ा ट्विस्ट

बिग बॉस 20 का हुआ पहला मिड-वीक एविक्शन

वीकेंड से पहले ही कट गया रीति तिवारी का सफर

माही विज, यंग डीएसए, और उदिति सिंह में से कोई एक बनेगा कैप्टन



Bigg Boss 20 Mid Week Eviction: बिग बॉस 20 में हर दिन नए-नए बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं. घर में कब बाजी पलट जाए इसका अंदाजा घरवाले भी नहीं लगा सकते हैं. लगभग 4 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और शो में दो एलिमिनेशन हो गए हैं, पहला रोहैद खान और दूसरा ईशा रिखी का. इस समय घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है. इस हफ्ते 11 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हो चुके हैं.

हाल ही में आए एपिसोड में बड़े मिड-वीक एविक्शन को लेकर खबर आई है, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है. इस एविक्शन में सीक्रेट रूम में बैठे उदिति, माही और यंग का हाथ होगा. ये तीनों लोग फैसला लेंगे कि आखिर किस कंटेस्टेंट का सफर मिड-वीक में ही खत्म होने वाला है? वीकेंड के वार से पहले ही मेकर्स ने घरवालों के साथ-साथ फैंस को भी चौंका दिया है. अब उन तीनों के सामने ये चुनौती है, कि ऐसा किसका नाम लिया जाए,जो सच में इस गेम में कुछ खास अपना योगदान नहीं दे पा रहा है?

बिग बॉस 20 का पहला मिड-वीक एविक्शन

बिग बॉस 20 में घरवालो को करीब 4 हफ्ते बीत चुके हैं. आए दिन कई सारे ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं. हाल के एपिसोड में ऐसा बड़ा गेम चेंजर देखने को मिला है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. गेम को पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है. मेकर्स ने एविक्शन के नियमों में भी बड़ा बदलाव करते हुए वीकेंड के वार से पहले ही मिड-वीक एविक्शन का फैसला कर दिया है. कैप्टेंसी के तीनों दावेदारों उदिति, माही और यंग को सीक्रेट रूम में बुलाया गया और तीनों को बोला गया कि नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी 1 की लाइफ छीन लेनी है और वो घर से बेघर भी हो सकता है.

तीनों ने अपने-अपने नाम दिए, माही ने मैरी कॉम का नाम लिया, यंग ने अमन गांधी का नाम, जबकि उदिति ने रीति तिवारी का नाम लिया. तीखी बहस के बाद आखिरकार तीनों रीति के नाम पर सहमत हो गए. अपनी आपसी सहमति से उनका नाम फाइनल कर बिग बॉस को सौंफ दिया. अब आज के यानि 3 अक्टूबर 2026 के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्या सच में रीति के एविक्शन की खबर सही थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स इस वीक डबल एविक्शन की प्लानिंग भी कर सकते हैं. वीकेंड के वार में भी किसी एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो सकता है.



रीति तिवारी का बिग बॉस सफर होगा खत्म?

बिग बॉस 20 में हाल के एक टास्क में उदिति को अपशब्द बोलने की वजह रीति को बाहर लोगों का काफी हेट भी मिला, जिसके बाद से ही उन्होने घर के अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका सफर बीच हफ्ते में ही खत्म हो गया है और आज के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएगा. बताया जा रहा है कि फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स में मैरी कॉम भी पीछे चल रही हैं.





'बिग बॉस 20' में कौन बना न्यू कैप्टन?

बिग बॉस 20 में 2 हफ्ते से 'गुल्लू' (कुशल तंवर) कैप्टन बने हुए हैं और उनको कई स्पेशल पावर भी मिली हैं. अब माही विज, यंग डीएसए, और उदिति सिंह कैप्टेंसी के दावेदार हैं. अब अपकमिंग एपिसोड बड़ा ही खास होने वाला है, जिसमें माही विज और यंग डीएसए, उदिति सिंह के बीच में एक टास्क होगा, जिसमें से दो लोगों को हराकर एक घर का कैप्टन बन जाएगा. आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा आखिर इस घर का नया कैप्टन कौन बना है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैप्टन बनने में जो नाम सामने आ रहा है वो है उदिति सिंह, लेकिन अब देखना ये है कि क्या सच में 'बिग बॉस 20' को नया कैप्टन मिल चुका है?





फैंस के बीच भी चर्चा तेज

अक्सर लोग वीकेंड के वार का इंतजार करते हैं, लेकिन बिग बॉस ने मिड-वीक एविक्शन करके पूरे गेम को चेंज ही कर दिया है. रीति तिवारी के एविक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोग तो काफी ज्यादा हैरान है कि बिना वोटिंग के ही मिड-वीक एविक्शन का फैसला हो गया. अब लोग यह देखने के लिए भी उत्सुक रहेंगे कि शो में आगे आने वाले ट्विस्ट क्या बदलाव लेकर आते हैं. बिग बॉस के हर सीजन में एविक्शन लोगों के चर्चा का विषय ज्यादा बना रहता है और इस बार भी यही हुआ है. वीकेंड के वार से पहले ही एविक्शन होना कई लोगों को ठीक लगा, तो कई लोगों को ये अनफेयर लग रहा है. अब सच क्या है ये आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा.

वीकेंड के वार का है इंतजार

लोगों को वीकेंड के वार का इंतजार हमेशा से ही रहता है. रीति तिवारी के एविक्शन के बाद अब सभी की नजरें आने वाले वीकेंड के वार पर ही है कि क्या उस समय भी किसी कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो सकता है? और अगर हां तो वो कौन सा सदस्या है, जो इस बार घर से बेघर हो सकता है?

मिड-वीक एविक्शन से शो के गेम को एक नया मोड़ दे दिया है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन-कौन से नए ट्विस्ट आने वाले है, जो घर वालों को परेशानी में डाल सकते हैं. इस बदलते गेम में खुद को मजबूत बनाएं रखने के लिए घरवाले एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. अपने हर एक टास्ट को अच्छे से पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं. रीति के अचानक जाने से अब घर में कौन-सा नया कलेश देखने के लिए मिलेगा ये तो अब आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा

फैंस का फेवरेट

इस समय बिग-बॉस 20 के घर में काजी तौकीर जनता का फेवरेट बना हुआ है. काजी अपने अलग अंदाज और रॉकस्टार वाली एनर्जी से लोगों के दिलों में राज कर रहा है. फैंस को उनका स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर उनका सिग्नेचर डायलॉग 'I am a rockstar baby'आऊं' भी तेजी से वायरल हो रहा है. शो के होस्ट सलमान खान ने तो उनको वीकेंड के वार में घर का असली रॉकस्टार भी कह दिया था.

