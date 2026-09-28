बिग बॉस 20 में पहली बार खुलने जा रहा है 2X रूम, घर से इस कंटेस्टेंट का सफर हो गया खत्म

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार के प्रोम में कैप्टन कुशल तंवर यानी गुल्लू को एक स्पेशल पॉवर दी गई है और इस हफ्ते घर से एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी हो चुका है.

बिग-बॉस 20 से ईशा रिखी का सफर हुआ खत्म

शो में पहली बार 2X रूम को लेकर होगा बड़ा ट्विस्ट

2X रूम में कप्तान कुशल तंवर उर्फ गुल्लू को मिलेगी खास पावर

Bigg Boss 20: टीवी का सबसे ज्यादा चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन एक से बढ़कर एक बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं. वीकेंड का वार आते ही एक अलग से ट्विस्ट और बदलते रिश्तें भी नजर आते हैं. शो के बढ़ने के साथ-साथ अब भी घर के कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कि कौन सा असली दोस्त है और किस पर आखिर विश्वास किया जा सकता है. इसी वीकेंड के वार में लोगों को कई चीजों में मजा भी आया और कुछ चीजें तो सोची भी नहीं थी वो चीजें देखने के लिए अब मिल सकती है. ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरे इस शो में एक कंटेस्टेंट ऐसा भी है, जिसका सफर अब खत्म हो गया है. कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर हो जाएंगी. प्रोमो में इस समय घर के दूसरी बार कैप्टन बने कुशल तंवर यानी गुल्लू को एक विशेष अधिकार भी मिला है, जिसका इस्तेमाल वो काफी अच्छे से ही करते हैं. ये सभी चीजें तो आपको अब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएंगी.

तीसरे हफ्ते इस कंटेस्टेंट का सफर हुआ खत्म

बिग बॉस 20 के तीसरे वीकेंड के वार में दो नॉमिनेटेड सदस्य यंग डीएसए और ईशा रिखी में से ईशा का ये सफर खत्म हो गया है. वीकेंड के वार में सलमान खान ने एविक्शन को लेकर घरवालों के बीच पहले तो काफी सस्पेंस बनाया और फिर एकदम से ईशा के नाम का ऐलान कर दिया. सभी लोगों को ये चीजें अच्छे से पता थी आखिरकार कौन इस बार घर से बाहर होने वाला है. फैंस और घरवालों को ये बिल्कुल भी गलत नहीं लगा था. ईशा के एविक्शन के बाद घर में अब एक और कंटेस्टेंट कम हो गया है. ईशा ने जाते-जाते कहा- कि मैं तो रो भी नहीं रही हूं, मेरी आंखों में क्या आंसु नजर आ रहे हैं? हालांकि, सलमान खान उनके गेम की तारीफ करते हुए नजर आए.





गुल्लू को मिली खास पॉवर

प्रोमो में ये देखने के लिए मिला है कि बिग-बॉस ने गुल्लू को एक स्पेशल पॉवर दी है और ये बड़ी ही खास होने वाली है. टास्क ये है कि जो सदस्य अपनी एक-एक लाइफलाइन खो चुके हैं, गुल्लू उनमें से दो सदस्यों को उनकी एक लाइफलाइन वापस दे सकते हैं और इसमें कनिका, उदिति, स्काउट, आसिफ, यंग और रीति शामिल हैं और अब देखना ये है कि आखिर गुल्लू किसकी लाइफलाइन को लेकर उनको बचा सकते हैं. प्रोमो में पूरी चीजों को नहीं दिखाया है. प्रोमो देखकर लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि आखिर गुल्लू किसकी लाइफ को बचा सकता है, लेकिन अब फिर भी एपिसोड के आने का इंतजार लोगों को है, कि आखिर होने क्या वाला है?

पहली बार खुलेगा 2X रूम

ईशा के एविक्शन के बाद प्रोमो में ये भी देखने के लिए मिला है कि बिग बॉस ने घरवालों को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है ये चीज घर के कैप्टन कुशल तंवर उर्फ गुल्लू को मिली है. अब घर के अंदर किसी कंटेस्टेंट की किस्मत सिर्फ नॉमिनेशन और वोटिंग से भी नहीं देखी जाएगी, बल्कि कप्तान के एक फैसले का भी सीधा असर आपके गेम पर काफी ज्यादा पड़ सकता है. बिग-बॉस का ये टास्क देखकर आखिरकार ये तो समझ आ ही गया है कि गुल्लू किसकी लाइफ को वापस लाने वाला है. आपको बता दें इसके बाद नॉमिनेशन टास्क में भी आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है. अब आपको देखना ये है कि आखिर इसमें होने क्या वाला है.





फेक AI वीडियो पर सलमान खान ने क्या बोला?

सलमान खान आजकल बिग-बॉस वीकेंड के वार में नफरत करने वाले लोगों को लेकर मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं. रविवार के वीकेंड के वार में फेक AI वीडियो पर सलमान खान ने काफी चीजों के बारे में खुलकर बात की है. बुलिंग और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, AI का गलत इस्तेमाल करने वालों का डरावरने वाला सच बताया है कि ये किसी की जिंदगी में कितना ज्यादा गलत असर डाल सकता है. सलमान ने कहा, 'आपने कुछ कहा, और किसी ने AI का इस्तेमाल करके उसे एडिट किया और किसी को गाली दे दी पता है वे क्या कर रहे हैं? वे AI वीडियो बना रहे हैं और जो बातें आपने कहीं ही कभी नहीं है वो उन चीजों को एडिट करके आपको गलत दिखा रहे हैं. आगे उन्होने ये भी कहा है कि जो भी लोग जान-बूझकर नकली AI वीडियो बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए, क्योकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. सोशल मीडिया पर भी अब सलमान की एक-एक कहीं बातें वायरल हो रही हैं और लोगों को भी काफी ज्यादा वो पसंद आ रहे हैं, कि इससे आम आदमी को कितनी ज्यादा मुश्किलें भी देखने के लिए मिल सकती है.

गेम में आएगा अब बड़ा ट्विस्ट

बिग-बॉस के घर में आपको हर दिन नए-नए मोड़ देखने के लिए मिल रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर से कौन इस गेम से बाहर आ सकता है, क्या अब गुल्लू के हाथ में ही सौंफ दी जाएंगी लाइफलाइन छीनने वाली चीजें या बिग-बॉस अपने गेम को बीच से ही बदल सकते हैं. पहले भी 2X रूम से जुड़े फैसलों में कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे की लाइफलाइन पर काफी ज्यादा असर डाला है. कप्तानी टास्क में जिसको भी ये टास्क मिला है, उन्होने इसका खुलकर इस्तेमाल किया है. अब पहली बार कप्तान को दो कंटेस्टेंट्स को जीवनदान देने वाला ये अधिकार भी दिया जाएगा, इससे बड़ी खुशी की बात आखिर क्या होने वाली है. आने वाले एपिसोड में घरवालों के बीच नई चीजों को भी आपको दिखने को मिल सकता है, जिसका मजा आपको काफी ज्यादा आने वाला है. लोगों को अब आने वाले एसिपोड का काफी ज्यादा इंतजार है, कि आखिर अब क्या-क्या नए मोड़ देखने के लिए मिल सकता है? देखना होगा कि 2X रूम से किन कंटेस्टेंट्स को फायदा मिलता है और किस-किस की मुश्किलें अब बढ़ सकती है. बिग बॉस 20 में गेम एक बार फिर नई दिशा में भी आने जाता हुआ अब नजर आ रहा है.

