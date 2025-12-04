Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

Bigg Boss 19 के फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फिनाले 7 दिसंबर को है. फिनाले से पहले ही संभावित टॉप 3 के नाम सामने आ चुके हैं. इसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक का नाम शामिल है.

Bigg Boss 19 का आखिरी हफ्ता चल रहा है. इस रियलिटी शो को इस सीज़न के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स मिल चुके हैं. Gaurav Khanna, Farhana Bhatt, Amal Malik, Tanya Mittal और Pranit More. इन 5 में से ही किसी एक को Bigg Boss 19 की ट्रॉफी मिलेगी. चलिए जानते हैं टॉप 3 दावेदारों और विनर को मिलने वाली Prize Money के बारे में.

When is Bigg Boss 19 Finale? कब है बिग बॉस 19 का फिनाले

बिग बॉस 19 का फिनाले रविवार 7 दिसंबर को होगा. 7 दिसंबर की रात 9 बजे से Jio Hotstar App और कलर्स टीवी पर बिग बॉस 19 के फिनाले लाइव देखा जा सकेगा.

Top 3 Prediction of Bigg Boss 19 | बिग बॉस 19 के संभावित टॉप 3 कौन हैं

मालती चहर के मिड वीक एविक्शन के बाद Bigg Boss 19 को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. इनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना की जगह टॉप तीन में पक्की है. वहीं फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के टॉप 3 में आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, बिग बॉस में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है तो गौरव, अमाल और फरहाना का टॉप तीन होना केवल संभावना ही है.

Bigg Boss 19 Prize Money

बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से अब तक प्राइज़ मनी का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि इस बार भी प्राइज़ मनी पिछले सीज़न्स के बराबर ही होगी. पिछले दो सीज़न में विनर करणवीर मेहरा और मुनव्वर फारूकी को 50-50 लाख रुपये प्राइज़ मनी के तौर पर मिले थे. संभावना है कि इस बार भी इतने ही पैसे मिलेंगे. बता दें कि गौरव खन्ना पहले ही 12 लाख की कार जीत चुके हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से