ब्रेकिंग न्यूज़

PM आवास पहुंचा मोदी-पुतिन का काफिला, एक ही गाड़ी में दोनों नेताओं ने किया सफर | चीन के डीपसीक ने चैटजीपीटी और जेमिनी को टक्‍कर देने के लिए उतारे 2 नए AI मॉडल | एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस के लिए रवाना हुए PM मोदी और पुतिन

Litera Champions League 2025 का MLZS नरोली में उत्साह के साथ हुआ उद्घाटन, जानें किसने जीता खिताब

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

Bigg Boss 19 के फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फिनाले 7 दिसंबर को है. फिनाले से पहले ही संभावित टॉप 3 के नाम सामने आ चुके हैं. इसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक का नाम शामिल है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 04, 2025, 06:39 PM IST

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

Bigg Boss 19

Bigg Boss 19 का आखिरी हफ्ता चल रहा है. इस रियलिटी शो को इस सीज़न के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स मिल चुके हैं. Gaurav Khanna, Farhana Bhatt, Amal Malik, Tanya Mittal और Pranit More. इन 5 में से ही किसी एक को Bigg Boss 19 की ट्रॉफी मिलेगी. चलिए जानते हैं टॉप 3 दावेदारों और विनर को मिलने वाली Prize Money के बारे में.

When is Bigg Boss 19 Finale? कब है बिग बॉस 19 का फिनाले

बिग बॉस 19 का फिनाले रविवार 7 दिसंबर को होगा. 7 दिसंबर की रात 9 बजे से Jio Hotstar App और कलर्स टीवी पर बिग बॉस 19 के फिनाले लाइव देखा जा सकेगा. 

Top 3 Prediction of Bigg Boss 19 | बिग बॉस 19 के संभावित टॉप 3 कौन हैं

मालती चहर के मिड वीक एविक्शन के बाद Bigg Boss 19 को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. इनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना की जगह टॉप तीन में पक्की है. वहीं फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के टॉप 3 में आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, बिग बॉस में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है तो गौरव, अमाल और फरहाना का टॉप तीन होना केवल संभावना ही है.

Bigg Boss 19 Prize Money

बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से अब तक प्राइज़ मनी का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि इस बार भी प्राइज़ मनी पिछले सीज़न्स के बराबर ही होगी. पिछले दो सीज़न में विनर करणवीर मेहरा और मुनव्वर फारूकी को 50-50 लाख रुपये प्राइज़ मनी के तौर पर मिले थे. संभावना है कि इस बार भी इतने ही पैसे मिलेंगे. बता दें कि गौरव खन्ना पहले ही 12 लाख की कार जीत चुके हैं.

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
धर्म
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
