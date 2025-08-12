भारत से बांग्लादेश को मिला बड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ों से लेकर इन चीजों के इम्पोर्ट को किया बैन
भोजन के साथ शरीर में जाते हैं प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े, जानें माइक्रोप्लास्टिक से कैसे बचें?
UP Police SI Vacancy 2025: UPPRPB ने 4543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जारी किया Short Notice, जानें डिटेल्स
Bigg Boss 19 में Anupama फेम एक्ट्रेस 'चांदनी भगवानानी' की एंट्री से फैन्स में बढ़ी हलचल, होगा डबल ड्रामा
पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर फिर से दी परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी, भारत ने पुरानी आदत बताकर दी चेतावनी
नीम के पत्ते से करें High Uric Acid का देसी इलाज, यहां जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका
Kajari Teej 2025: आज कजरी तीज पर जान लें व्रत के जरूरी नियम, इस आरती के बिना अधूरी रह जाएगी पूजा
भाग्य बड़ा या कर्म, क्या कर्मों से बदल सकते हैं भाग्य का लिखा? प्रेमानंद महाराज ने बताया
भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट
WI vs PAK 3rd ODI Dream11 Prediction: रिजवान या होप किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं अपनी परफेक्ट ड्रीम 11
एंटरटेनमेंट
Bigg Boss 19 Updates: सोशल मीडिया पेज ‘बिग बॉस ताजा खबर’ के मुताबिक, मेकर्स ने ऑनस्क्रीन अनुपमा की बेटी यानी चांदनी को शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है.
Bigg Boss 19: सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने प्रीमियर के करीब है. ऐसे में फैन्स यह जानने को बेताब हैं कि इस बार कौन-कौन से कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएगा. किसका गेम जल्दी खत्म होगा. सूत्रों के मुताबिक, इस सीजन में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के कई सितारे नजर आ सकते हैं. वहीं, स्टार सीरियल ‘अनुपमा’ से जुड़े कई कलाकारों के बिग बॉस हाउस में आने की चर्चा है. अब खबर है कि इस लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ गया है.
राजन शाही के मशहूर शो ‘अनुपमा’ में पाखी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस चांदनी भगवानानी को लेकर कहा जा रहा है कि वह बिग बॉस 19 में नजर आ सकती हैं. सोशल मीडिया पेज ‘बिग बॉस ताजा खबर’ के मुताबिक, मेकर्स ने ऑनस्क्रीन अनुपमा की बेटी यानी चांदनी को शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है. हालांकि, यह अब तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि चांदनी इस ऑफर को स्वीकार करेंगी या नहीं. फैन्स उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम
सोशल मीडिया पर चांदनी को एक ऐसी एक्ट्रेस बताया जा रहा है, जो अपनी बात बेबाकी से रखती हैं. वह ड्रामा, स्टाइल और एटीट्यूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, इसलिए उन्हें इस सीजन के लिए सही चॉइस माना जा रहा है. हालांकि, अब भी सवाल बना हुआ है कि क्या वह इस ऑफर को हां कहेंगी? ‘बिग बॉस ताजा खबर’ का कहना है कि इस पर जल्द ही अपडेट मिलेगी.
चांदनी के बिग बॉस में आने की खबर पर सोशल मीडिया पर फैंस के दिलचस्प रिएक्शन सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - “क्या इस बार हर खिलाड़ी अनुपमा से होगा?” वहीं, दूसरे ने कमेंट किया - “अगर अनुपमा की पूरी टीम बिग बॉस में आ गई तो शो की सारी पोल खुल जाएगी।” एक फैन ने तो यह भी कहा कि “इस बार अनुपमा के सारे सितारे बिग बॉस में धमाल मचाएंगे.”
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.