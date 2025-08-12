Bigg Boss 19 में Anupama फेम एक्ट्रेस 'चांदनी भगवानानी' की एंट्री से फैन्स में बढ़ी हलचल, होगा डबल ड्रामा

Bigg Boss 19 Updates: सोशल मीडिया पेज ‘बिग बॉस ताजा खबर’ के मुताबिक, मेकर्स ने ऑनस्क्रीन अनुपमा की बेटी यानी चांदनी को शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है.

Bigg Boss 19: सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने प्रीमियर के करीब है. ऐसे में फैन्स यह जानने को बेताब हैं कि इस बार कौन-कौन से कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएगा. किसका गेम जल्दी खत्म होगा. सूत्रों के मुताबिक, इस सीजन में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के कई सितारे नजर आ सकते हैं. वहीं, स्टार सीरियल ‘अनुपमा’ से जुड़े कई कलाकारों के बिग बॉस हाउस में आने की चर्चा है. अब खबर है कि इस लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ गया है.

बिग बॉस में ‘अनुपमा’ फेम एक्ट्रेस चांदनी की एंट्री

राजन शाही के मशहूर शो ‘अनुपमा’ में पाखी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस चांदनी भगवानानी को लेकर कहा जा रहा है कि वह बिग बॉस 19 में नजर आ सकती हैं. सोशल मीडिया पेज ‘बिग बॉस ताजा खबर’ के मुताबिक, मेकर्स ने ऑनस्क्रीन अनुपमा की बेटी यानी चांदनी को शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है. हालांकि, यह अब तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि चांदनी इस ऑफर को स्वीकार करेंगी या नहीं. फैन्स उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

क्या बिग बॉस का ऑफर एक्सेप्ट करेंगी चांदनी?

सोशल मीडिया पर चांदनी को एक ऐसी एक्ट्रेस बताया जा रहा है, जो अपनी बात बेबाकी से रखती हैं. वह ड्रामा, स्टाइल और एटीट्यूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, इसलिए उन्हें इस सीजन के लिए सही चॉइस माना जा रहा है. हालांकि, अब भी सवाल बना हुआ है कि क्या वह इस ऑफर को हां कहेंगी? ‘बिग बॉस ताजा खबर’ का कहना है कि इस पर जल्द ही अपडेट मिलेगी.

चांदनी के बिग बॉस 19 में आने पर फैंस का रिएक्शन

चांदनी के बिग बॉस में आने की खबर पर सोशल मीडिया पर फैंस के दिलचस्प रिएक्शन सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - “क्या इस बार हर खिलाड़ी अनुपमा से होगा?” वहीं, दूसरे ने कमेंट किया - “अगर अनुपमा की पूरी टीम बिग बॉस में आ गई तो शो की सारी पोल खुल जाएगी।” एक फैन ने तो यह भी कहा कि “इस बार अनुपमा के सारे सितारे बिग बॉस में धमाल मचाएंगे.”

