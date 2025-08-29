कैमरे के सामने इश्क, घरवालों के सामने इकरार, Bigg Boss में क्या सच में पक रही है Natalia और Mridul की खिचड़ी

Mridul Tiwari Natalia: बिग बॉस 19 का घर इन दिनों एक नई प्रेम कहानी से गुलजार है. पोलैंड की नतालिया जानोसजेक और देसी यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच बढ़ती नजदीकियां शो का मुख्य आकर्षण बन गई हैं.

बिग बॉस 19 के दो कंटेस्टेंट्स, नतालिया जानोसजेक और मृदुल तिवारी अपनी प्यार भरी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. एक डांस सेशन के दौरान दोनों की केमिस्ट्री सामने आई. ऐसे में फैंस यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका यह रिश्ता सच्चा है या फिर यह शो में बने रहने की कोई गेम स्ट्रैटेजी है.

विदेशी लड़की पर आया देसी लड़के का दिल

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ घर में लड़ाई-झगड़े और ड्रामा चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती दिख रही है. हम बात कर रहे हैं पोलैंड की कंटेस्टेंट नतालिया जानोसजेक और यूट्यूबर मृदुल तिवारी की, जिनकी बढ़ती नजदीकियां आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

डांस फ्लोर पर दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

हाल ही में, घर के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नतालिया, मृदुल को साल्सा डांस सिखाती नजर आ रही हैं. दोनों की इस डांस के दौरान जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली. पूल साइड पर हुए इस डांस सेशन ने न सिर्फ घरवालों का बल्कि दर्शकों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सोशल मीडिया पर फैंस इस नई जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं.

Natalia और Mridul के बीच प्यार का इजहार

यह सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं है. कुछ दिनों पहले, मृदुल तिवारी नेशनल टेलीविजन पर नतालिया के लिए अपनी पसंद का इजहार कर चुके हैं. उन्होंने खुलकर कहा था कि वह नतालिया को पसंद करते हैं, जिसके जवाब में नतालिया ने भी प्यार से प्रतिक्रिया दी थी. मृदुल के इस कबूलनामे ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे दी है.

घरवालों ने दिया 'बिग बॉस की बहू' का टैग

मृदुल और नतालिया की इस बढ़ती नजदीकी को घरवाले भी खूब एन्जॉय कर रहे हैं. मृदुल के अपनी फीलिंग्स बताने के बाद से ही घर के दूसरे सदस्य मजाक में नतालिया को 'बिग बॉस की बहू' कहकर बुलाने लगे हैं. यह दिखाता है कि घर के अंदर भी इस नई जोड़ी की चर्चा जोरों पर है.

क्या ये प्यार है या गेम की स्ट्रैटेजी

बिग बॉस का इतिहास रहा है कि यहां कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं. ऐसे में दर्शक और फैंस अब इस दुविधा में हैं कि क्या मृदुल और नतालिया का यह रिश्ता सच्चा है या फिर यह सिर्फ गेम में आगे बढ़ने की एक रणनीति है. खैर, सच्चाई जो भी हो, फिलहाल तो इन दोनों की केमिस्ट्री शो में एक नया और दिलचस्प एंगल जोड़ रही है. अब देखना यह होगा कि यह जोड़ी आगे चलकर क्या कमाल दिखाती है.

