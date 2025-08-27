Bigg Boss के इस सीजन में मिली थी शो छप्परफाड़ TRP, फैंस की मांग पर बढ़ाया गई थी शो टाइमिंग

Bigg Boss TRP: बिग बॉस के 19वें सीजन का प्रीमियर 24 अगस्त से शुरू हो गया है. बिग बॉस के घर में पहला दिन था. खबरों के मुताबिक, इस बार बिग बॉस साढ़े 5 महीनों तक चलेगा.

Bigg Boss Most Popular Season: इस साल आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. बिग बॉस में इस सीजन कई बेहतरीन कंटेस्टेंट्स हैं. इस सीजन तान्या मित्तल, अशनूर कौर, बसीर अली, अमाल मलिक, मृदुल तिवारी समेत कई फेमस चेहरे हैं. ऐसे में इस सीजन शो की टीआरपी को काफी फायदा होने वाला है. इस सीजन से पहले कई सीजन में शो की टीआरपी छप्परफाड़ रही है. चलिए आपको इससे पहले पॉपुलर सीजन के बारे में बताते हैं.

इन सीजन में रही है शो की हाई टीआरपी

बिग बॉस सीजन 13

बिग बॉस के सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे इस सीजन को लोगों ने काफी पसंद किया था. बिग बॉस के 13वें सीजन में 8.50 की TRP रेटिंग थी. इस सीजन को फैंस की मांग को लेकर इस शो को बढ़ाया गया था.

बिग बॉस सीजन 11

बिग बॉस के सीजन 11 में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच भिड़त हुई थी. इसमें शिल्पा शिंदे ने बाजी मारी थी. इस शो की टीआरपी 6.99 थी.

बिग बॉस सीजन 12

बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़ रही थीं. यह सीजन फेंस को काफी पसंद आया था. इस सीजन की टीआरपी 6.49 थी. इस सीजन में कई बड़े चेहरे शामिल थे.

बिग बॉस सीजन 7

बिग बॉस के सीजन 7 की विनर गौहर खान थी. इस सीजन में काजोल की बहन तनिषा और कुशाल टंडन नजर आई थी. इसकी टीआरपी काफी हाई थी. इस सीजन शो को सीजन की टीआरपी 4.40 मिली थी.