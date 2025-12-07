Bigg Boss 19 Finale Release Time: फ्री में देखना चाहते है 'Big Boss 19' का ग्रैंड फिलाने, यहां जानें टाइम, डेट और पूरा तरीका

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर यानी आज रविवार को प्रसारित होगा. यहां हम आपको बताने जा रहे है कि आप इसे कहां पर बिल्कुल मु्फ्त और कितने बजे देख सकते हैं.

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर यानी आज रविवार को प्रसारित होगा. आज प्रसारित होने वाले इस फाइनल एपिसोड में 5 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे, वहीं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म के प्रमोशन के साथ मंच पर धूम मचाएंगे. लेकिन क्या आप जातने है कि इस ग्रैंड फिनाले को आप बिल्कुल फ्री में कहां देख सकते हैं. इस लेख में हम आपको ग्रैंड फिलाने का टाइम और फ्री में देखने का पूरा तरीका बताने जा रहे हैं.

ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त हो जाएगा ये सीजन

15 हफ़्तों तक चली तीखी बहसों, भावनात्मक पलों, मुश्किल टास्क और गेम-चेंजिंग रणनीतियों के बाद यह सीज़न इस रविवार अपने ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त होने जा रहा है. दर्शकों के लिए यह एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ विजेता का ताज पहनाया जाएगा, बल्कि सितारों से सजी दमदार परफॉरमेंस भी देखने को मिलेगी. बता दें कि अब तक इस शो के सारे एपिसोड रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होते रहे हैं और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किए गए. लेकिन फिनाले को और खास बनाते हुए चैनल ने समय में बदलाव किया है.

क्या होगी टाइमिंग

ग्रैंड फिलाने 7 दिसंबर को दिसंबर, रविवार को रात 9 बजे से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी, दोनों पर एक साथ प्रसारित होगा. इसलिए आप इसे कलर्स टीवी पर बिल्कुल फ्री में और हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. 18 कंटेस्टेंट्स से शुरू हुआ यह सफर अब सिर्फ 5 प्रतिभागियों तक सीमित रह गया है. गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रनीत मोरे, फराहाना भट और अमाल मलिक इस सीज़न की ट्रॉफी के प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं. फिनाले की रात सभी पुराने प्रतिभागी भी मंच पर नज़र आएंगे, जिससे माहौल और भी दिलचस्प होगा.

