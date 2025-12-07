FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bigg Boss 19 Finale Release Time: फ्री में देखना चाहते है 'Big Boss 19' का ग्रैंड फिलाने, यहां जानें टाइम, डेट और पूरा तरीका

Dhurandhar Box Office: केवल दो दिन और 100 करोड़ के करीब, 5 धुरंधरों की टोली का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड

चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास

दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 Finale Release Time: फ्री में देखना चाहते है 'Big Boss 19' का ग्रैंड फिलाने, यहां जानें टाइम, डेट और पूरा तरीका

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर यानी आज रविवार को प्रसारित होगा. यहां हम आपको बताने जा रहे है कि आप इसे कहां पर बिल्कुल मु्फ्त और कितने बजे देख सकते हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 07, 2025, 10:43 AM IST

Bigg Boss 19 Finale Release Time: फ्री में देखना चाहते है 'Big Boss 19' का ग्रैंड फिलाने, यहां जानें टाइम, डेट और पूरा तरीका

फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर यानी आज रविवार को प्रसारित होगा. आज प्रसारित होने वाले इस फाइनल एपिसोड में 5 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे, वहीं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म के प्रमोशन के साथ मंच पर धूम मचाएंगे. लेकिन क्या आप जातने है कि इस ग्रैंड फिनाले को आप बिल्कुल फ्री में कहां देख सकते हैं. इस लेख में हम आपको ग्रैंड फिलाने का टाइम और फ्री में देखने का पूरा तरीका बताने जा रहे हैं. 

ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त हो जाएगा ये सीजन

15 हफ़्तों तक चली तीखी बहसों, भावनात्मक पलों, मुश्किल टास्क और गेम-चेंजिंग रणनीतियों के बाद यह सीज़न इस रविवार अपने ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त होने जा रहा है. दर्शकों के लिए यह एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ विजेता का ताज पहनाया जाएगा, बल्कि सितारों से सजी दमदार परफॉरमेंस भी देखने को मिलेगी. बता दें कि अब तक इस शो के सारे एपिसोड रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होते रहे हैं और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किए गए. लेकिन फिनाले को और खास बनाते हुए चैनल ने समय में बदलाव किया है.

क्या होगी टाइमिंग

ग्रैंड फिलाने 7 दिसंबर को दिसंबर, रविवार को रात 9 बजे से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी, दोनों पर एक साथ प्रसारित होगा. इसलिए आप इसे कलर्स टीवी पर बिल्कुल फ्री में और हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. 18 कंटेस्टेंट्स से शुरू हुआ यह सफर अब सिर्फ 5 प्रतिभागियों तक सीमित रह गया है. गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रनीत मोरे, फराहाना भट और अमाल मलिक इस सीज़न की ट्रॉफी के प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं. फिनाले की रात सभी पुराने प्रतिभागी भी मंच पर नज़र आएंगे, जिससे माहौल और भी दिलचस्प होगा.

चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
