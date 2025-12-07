Bigg Boss 19 Live Updates: बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आज, इन 5 फाइनलिस्ट्स के बीच ट्रॉफी की जंग, यहां देखें Live शो

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: बिग बॉस 19 की शुरुआत 24 अगस्त को हुई थी. पहले दिन 18 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली थी. कुल 104 दिनों के सफर में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले.

Bigg Boss 19 Grand Finale: 104 दिनों के लंबे इंतजार, ड्रामे, दोस्ती-दुश्मनी और रोमांचक टास्क के बाद बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Grand Finale) आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' आज ग्रैंड फिनाले है. टॉप-5 कंटेस्टेंट्स के बीच कांटे की टक्कर है. इन पांच फाइनलिस्ट्स में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट के साथ प्रणित मोरे का नाम शामिल है.

इन पांचों फाइनलिस्ट्स से कोई एक 'बिग बॉस 19' की चमचमाती ट्रॉफी और इनामी राशि लेकर घर से बाहर निकलेगा. सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए जमकर वोटिंग कर रहे हैं. पूरा देश यह जानने को बेताब है कि इस बार बिग बॉस का ताज किसके सिर सजेगा?

कहां देखे बिग बॉस ग्रैंड फिनाले

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह छाया हुआ है. ऐसे में शो के मेकर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि शो के 19वें सीजन को कब और कहाँ देखें? टीवी के दर्शक कलर्स टीवी पर रात 10 बजकर 30 मिनट से और OTT के दर्शक जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रात 9 बजे से देख सकते हैं.

इस सीजन की शुरुआत 24 अगस्त को हुई थी. पहले दिन 18 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री की थी. कुल 104 दिनों के सफर में कई उतार-चढ़ाव, वाइल्ड कार्ड एंट्री और सरप्राइज एविक्शन देखने को मिले.

किसने कैसी बनाई इमेज

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना अपनी साफ-सुथरी इमेज और शानदार गेम स्ट्रैटेजी की वजह से दर्शकों के सबसे बड़े फेवरेट बने हुए हैं. तान्या मित्तल ने अपनी दुबई लाइफस्टाइल और हाई नेट वर्थ वाली मजेदार स्टोरीज से सबको हंसाया और जिज्ञासा भी जगाई. वहीं, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक भी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर फाइनल तक आए.

