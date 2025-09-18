Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

Garuda Purana: घर में कलह-क्लेश का कारण बनती हैं ये 3 बुरी आदतें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

जब बिग बॉस के घर में भिड़ गए अभिषेक बजाज और आवेज दरबार, जानें किस बात पर बढ़ी दोनों के बीच गहमागहमी...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 18, 2025, 12:30 PM IST

Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

Abhishek Bajaj and Awez Darbar Fight

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिग बॉस 19 के घर में कैप्टेंसी की दौड़ के बीच घरवालों के बीच जबर्दस्त झगड़े हो रहे हैं. बुधवार का एपिसोड बड़े खुलासों और गरमागरम बहस से भरा रहा. सबसे पहले बिग बॉस ने घरवालों को डेमोक्रेसी रूम में बुलाया और कंटेस्टेंट के नॉमिनेशन पर बातचीत के क्लिप्स दिखाए और उसे नियमों के विरुद्ध बताया. सजा के तौर पर पूरे घर को बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया गया था. बाद में बिग बॉस ने घोषणा की कि पूरा घर नॉमिनेट था लेकिन अमाल को छोड़कर हर कंटेस्टेंट को अपनी पसंद के दो घरवालों को बचाने का मौका मिलेगा. अमाल को नॉमिनेशन पर बातचीत करते हुए पकड़ा गया था. वोटिंग के बाद फाइनल नॉमिनेट कंटेस्टेंट का ऐलान किया गया जिसमें  नेहल, अशनूर, प्रणित, बसीर और अभिषेक शामिल थे. 

यह भी पढ़ें- दीपिका की वजह से रणबीर कपूर ने मां से बना ली थी दूरी!, नीतू कपूर का इंटरव्यू हो रहा वायरल

कैप्टेंसी के लिए जमकर हुआ बवाल

एक परेशानी भरे दिन के बाद बिग बॉस ने गार्डन को समुद्री डाकू जहाज के सेटअप में बदल दिया. इसमें सारे टास्क पर नए कैप्टन फैसला करेंगे और वर्तमान कैप्टन अमाल मलिक को टास्क का संचालक बनाया गया. बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा. टीम ए में बसीर, गौरव, फरहाना, आवेज़, प्रणीत, नेहल, कुनिका और टीम बी में  अभिषेक, अशनूर, तान्या, ज़ीशान, अमाल, शहबाज, नीलम को रखा गया. टास्क में सोने के सिक्के इकट्ठा करना, बोरियां ले जाना, अपने भंडार की रक्षा करना और दूसरी टीम की बोरियों से चोरी करना शामिल है. टास्क 'महिला सशक्तिकरण' के साथ शुरू हुआ जिसमें सिर्फ लड़कियों ने हिस्सा लिया. टीम ए ने फरहाना, नेहल और कुनिका को भेजा और उनका मुकाबला अशनूर, तान्या और नीलम से हुआ. 

यह भी पढ़ें- बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई

आवेज और अभिषेक में हुआ 

टास्क के दूसरे चरण में लड़कों के बीच खिताब के लिए मुकाबला होता है. टास्क के दौरान आवेज और अभिषेक आपस में भिड़ जाते हैं और अपना स्टैक बचाने के लिए अभिषेक अवेज को उसके जहाज से बाहर फेंक देता है. इससे दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है, जब तक कि अमाल बीच में नहीं आ जाता. अमाल बजाज पर चिल्लाकर उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन बजाज डटा रहता है और मलिक को चेतावनी देता है कि वह अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके खेल रहा है, जो कि सही है.

अभिषेक बजाज ने जीती कैप्टेंसी 

तीखी बहस के बाद अभिषेक विजयी हुए और घर के नए कप्तान बन गए. इस बड़े बदलाव के साथ और भी ड्रामा और बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि बजाज से सिवाय अशनूर कौर के लगभग हर कंटेस्टेंट नफरत करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE