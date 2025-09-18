Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...
एंटरटेनमेंट
जब बिग बॉस के घर में भिड़ गए अभिषेक बजाज और आवेज दरबार, जानें किस बात पर बढ़ी दोनों के बीच गहमागहमी...
बिग बॉस 19 के घर में कैप्टेंसी की दौड़ के बीच घरवालों के बीच जबर्दस्त झगड़े हो रहे हैं. बुधवार का एपिसोड बड़े खुलासों और गरमागरम बहस से भरा रहा. सबसे पहले बिग बॉस ने घरवालों को डेमोक्रेसी रूम में बुलाया और कंटेस्टेंट के नॉमिनेशन पर बातचीत के क्लिप्स दिखाए और उसे नियमों के विरुद्ध बताया. सजा के तौर पर पूरे घर को बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया गया था. बाद में बिग बॉस ने घोषणा की कि पूरा घर नॉमिनेट था लेकिन अमाल को छोड़कर हर कंटेस्टेंट को अपनी पसंद के दो घरवालों को बचाने का मौका मिलेगा. अमाल को नॉमिनेशन पर बातचीत करते हुए पकड़ा गया था. वोटिंग के बाद फाइनल नॉमिनेट कंटेस्टेंट का ऐलान किया गया जिसमें नेहल, अशनूर, प्रणित, बसीर और अभिषेक शामिल थे.
यह भी पढ़ें- दीपिका की वजह से रणबीर कपूर ने मां से बना ली थी दूरी!, नीतू कपूर का इंटरव्यू हो रहा वायरल
एक परेशानी भरे दिन के बाद बिग बॉस ने गार्डन को समुद्री डाकू जहाज के सेटअप में बदल दिया. इसमें सारे टास्क पर नए कैप्टन फैसला करेंगे और वर्तमान कैप्टन अमाल मलिक को टास्क का संचालक बनाया गया. बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा. टीम ए में बसीर, गौरव, फरहाना, आवेज़, प्रणीत, नेहल, कुनिका और टीम बी में अभिषेक, अशनूर, तान्या, ज़ीशान, अमाल, शहबाज, नीलम को रखा गया. टास्क में सोने के सिक्के इकट्ठा करना, बोरियां ले जाना, अपने भंडार की रक्षा करना और दूसरी टीम की बोरियों से चोरी करना शामिल है. टास्क 'महिला सशक्तिकरण' के साथ शुरू हुआ जिसमें सिर्फ लड़कियों ने हिस्सा लिया. टीम ए ने फरहाना, नेहल और कुनिका को भेजा और उनका मुकाबला अशनूर, तान्या और नीलम से हुआ.
यह भी पढ़ें- बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
टास्क के दूसरे चरण में लड़कों के बीच खिताब के लिए मुकाबला होता है. टास्क के दौरान आवेज और अभिषेक आपस में भिड़ जाते हैं और अपना स्टैक बचाने के लिए अभिषेक अवेज को उसके जहाज से बाहर फेंक देता है. इससे दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है, जब तक कि अमाल बीच में नहीं आ जाता. अमाल बजाज पर चिल्लाकर उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन बजाज डटा रहता है और मलिक को चेतावनी देता है कि वह अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके खेल रहा है, जो कि सही है.
तीखी बहस के बाद अभिषेक विजयी हुए और घर के नए कप्तान बन गए. इस बड़े बदलाव के साथ और भी ड्रामा और बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि बजाज से सिवाय अशनूर कौर के लगभग हर कंटेस्टेंट नफरत करता है.
