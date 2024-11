Bhool Bhulaiyaa 3 ने दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है. ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. इस फिल्म की स्टार कास्ट ने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया है.

Bhool Bhulaiyaa 3: कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म ने दर्शकों और समीक्षकों के बीच मिलाजुला प्रतिक्रिया पैदा की है. सुबह-सुबह दर्शकों ने ट्विटर पर फिल्म के बारे में अपने अलग-अलग विचार साझा किए हैं.

फिल्म में ये है स्टार कॉस्ट

वहीं कुछ दर्शकों ने फिल्म को 'निराशाजनक' कहा, जबकि कई ने इसकी सस्पेंस और मजेदार कॉमेडी कहा. इस फिल्म में विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और त्रिप्ति डिमरी जैसे कई बड़े सितारे हैं. और यह फिल्म अपने पहले के भागों की कहानी को आगे बढ़ाती है.

आइए जानते हैं फैंस की प्रतिक्रिया

एक दर्शक ने कहा "पैसा वसूल" फिल्म बताया है. खासकर, फिल्म का क्लाइमेक्स दर्शकों को बहुत पसंद आया है.

1 st half 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#BhoolBhulaiyaa3 paisa vasool

🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ffCy3WdzBd

सोशल मीडिया पर दर्शकों ने फिल्म के अंत के दृश्यों की प्रशंसा की है. एक यूजर ने लिखा, "कार्तिक, विद्या, माधुरी और त्रिप्ति सभी ने बेहतरीन काम किया है। सस्पेंस और हॉरर बहुत अच्छे हैं, और अंत का ट्विस्ट लाजवाब है!

#BhoolBhulaiyaa3 Early insider Reviews



⭐️⭐️⭐️⭐️/5



Kartik Vidya Madhuri and Tripti all were best at their place



Suspense and Horror is excellent 👍



And the end Twist is Next level👍



Post Credit Scene is Unexpected ❤️‍🔥

— Yash Verma (@YashVerma132005) November 1, 2024

एक अन्य ने कहा, पहला भाग अच्छा है. कार्तिक आर्यन और अरुण कुशवाह की जोड़ी अच्छी और मनोरंजक लग रही है. त्रिप्ति डिमरी और अन्य भी अच्छे हैं.