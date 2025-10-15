कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Akshara Singh Video Viral: भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो अपलोड किया है. जिसमें वो रेड साड़ी में दिख रही हैं और सिर पर सतरंगी पगड़ी पहन रखी हैं.

रईश खान

Updated : Oct 15, 2025, 12:16 AM IST

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) फैंस के दिलों पर राज करती हैं. वह अपनी अदाओं की वजह से यूट्यूब पर छाई रहती हैं. उनके एक-एक वीडियो को मिलियन व्यूज मिलते हैं. अक्षरा सिंह मंगलवार को कोटा पहुंचीं, जहां वो राजस्थान के सतरंगी रंग में नजर आईं. फैंस ने उनके लाइव परफॉर्मेंस देख जमकर प्यार लुटाया.

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो अपलोड किया है. जिसमें वो रेड साड़ी में दिख रही हैं और सिर पर सतरंगी पगड़ी पहन रखी हैं. एक्ट्रेस राजस्थान के कोटा में कार्यक्रम के लिए पहुंची थी, जहां उनके साथ सिंगर सुगम सिंह भी दिखे. दोनों ने मिलकर फैंस को नाचने को मजबूर कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थानी फोक सॉन्ग "कालयो कूद पड़यो मेळा मैं" भी गाया है.

कार्यक्रम का वीडियो शेयर कर अक्षरा ने फैंस का भी दिल से धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, "आज कोटा में अपने लोगों से प्यार पाकर बहुत अच्छा लगा. कभी-कभी सोचती हूं कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने. बहुत प्रेरक शक्ति दी है मुझे. जब तक हूं, साथ बनाए रखना." 

फैंस ने इस तरह लुटाया प्यार
फैंस भी अक्षरा सिंह के कार्यक्रम की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्रोग्राम में बहुत आनंद आया, बस दुख इस बात का है कि आपसे मिल नहीं पाया.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सच में कोटा दशहरा मेला 2025 में भौकाल मचा दिया, गर्दा उड़ा दिया.'

इससे पहले अक्षरा सिंह ने एक्टर सोनू सूद के साथ फोटोज पोस्ट की थी. उन्हें व्यक्तित्व का धनी इंसान बताया था. दोनों स्टार्स पटना के एक इवेंट में देखे गए थे. अक्षरा सिंह की नई फिल्म 'रूद्रशक्ति' रिलीज हो चुकी है, जिसमें उनके साथ विक्रांत सिंह राजपूत दिखाई दिए थे.

