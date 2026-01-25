ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिल और दिमाग पर इस कदर छा जाएगी कि दिन-रात इसके हर सीन आंखों के सामने घूमते रहेंगे.

आज कल ओटीटी की दुनिया में आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा. हालांकि, बहुत कम फिल्में और सीरीज ऐसी होती है, जो दर्शकों को पसंद आती है. इनमें से कई फिल्में ऐसी होती है जिनकी शानदार कहानियां और प्रस्तुति ऐसी होती है कि दर्शकों के मन को प्रभावित कर जाती है. आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिल और दिमाग पर इस कदर छा जाएगी कि दिन-रात इसके हर सीन आंखों के सामने घूमते रहेंगे. 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म अब ओटीटी पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं.

जुगनुमा द फैबल

इस फिल्म में नाम 'जुगनुमा द फैबल' है. फिल्म की लंबाई 1 घंटा 59 मिनट हैं. ये फिल्म 2 साल पहले 16 फरवरी, 2024 को पहली बार लोगों को दिखाई गई थी. थ्रिलर ड्रामा फिल्म उस वक्त लोगों को खूब पसंद आई थी और उसके बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रही है. 'जुगनुमा द फैबल' मनोज बाजपेयी स्टारर ड्रामा फिल्म है, जिसे राम रेड्डी ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रचा और साथ ही MAMI मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में स्पेशल जूरी अवॉर्ड भी जीता.

सर्रियल थ्रिलर ड्रामा

'जुगनुमा द फैबल' 1989 के बैकग्राउंड पर बनी एक सर्रियल थ्रिलर ड्रामा है. फिल्म देव के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है. देव हिमालय में एक बाग का अमीर मालिक है जो आसमान में उड़ने के लिए हाथ से बने पंख पहनता है. जैसे ही उसके पेड़ अचानक जलने लगते हैं, उसकी शांत जिंदगी एक रोमांचक थ्रिलर में बदल जाती है, जिससे उसे बढ़ते शक के बीच खुद और अपने परिवार की असली पहचान का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ-साथ प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, दीपक डोबरियाल, हीरल सिद्धू और गुरपाल सिंह भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

