Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: अगर आप बेहतरीन मास्टपीस सिनेमा देखना चाहते है तो हम आपके लिए नेटफ्लिक्स पर अभी तक की सबसे अच्छी थ्रिलर फिल्म लेकर आए है. इस फिल्म को देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Horror Film On OTT: अगर आप ओटीटी पर कुछ नया तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हम आपके लिए लेकर आए है ऐसा सिनेमा जिसे देखकर आपको मजा आ जाएंगा. 1 घंटा 52 मिनट तक कहानी आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देगी. इस फिल्म का क्लाइमैक्स ही इसे मास्टरपीस बनाता है. फिल्म सस्पेंस थ्रिलर से कब हॉरर बन जाती है पता ही नहीं चलता है. इस बात की पूरी गारंटी की अगर आपने एक बार ये फिल्म देखना शुरू कर दी तो आखिरी तक उठने का दिल नहीं करेगा.

आईएमडी पर गजब की रेटिंग

आईएमडी पर भी इस फिल्म को गजब की रेटिंग मिली है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है 'बारामूला'.'बारामूला' एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसकी कहानी कश्मीर घाटी के बारामूला में घटित होती है. इसकी कहानी डीएसपी रिदवान सय्यद शफी (मानव कौल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार और साहसी पुलिस अफसर है. कहानी तब शुरू होती है, जब बारामूला में बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं. सबसे पहले बारामूला में एक पूर्व एमएलए का बेटा अचानक गायब हो जाता है.

नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध

इस केस को सुलझाने का जिम्मा रिदवान को दिया जाता है. यह फिल्म घाटी में बच्चों का ब्रेनवॉश करके आतंक के रास्ते पर धकेलने के मुद्दे से शुरू होकर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादती से जुड़ती है. जांच के शुरुआती चरण में रिदवान को लगता है कि यह किसी आतंकवादी समूह की करतूत हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे वह गहराई में उतरता है तो कुछ और राज खुलकर सामने आता है. फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है और आपको जोड़ती ही जाती है. बताते चलें कि 'बारामूला' फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सुहास जांबले ने किया है. यह साल 2025 की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसका आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में लुत्फ उठा सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.