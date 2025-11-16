FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: अगर आप बेहतरीन मास्टपीस सिनेमा देखना चाहते है तो हम आपके लिए नेटफ्लिक्स पर अभी तक की सबसे अच्छी थ्रिलर फिल्म लेकर आए है. इस फिल्म को देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 16, 2025, 03:32 PM IST

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Horror Film On OTT: अगर आप ओटीटी पर कुछ नया तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हम आपके लिए लेकर आए है ऐसा सिनेमा जिसे देखकर आपको मजा आ जाएंगा. 1 घंटा 52 मिनट तक कहानी आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देगी. इस फिल्म का क्लाइमैक्स ही इसे मास्टरपीस बनाता है. फिल्म सस्पेंस थ्रिलर से कब हॉरर बन जाती है पता ही नहीं चलता है. इस बात की पूरी गारंटी की अगर आपने एक बार ये फिल्म देखना शुरू कर दी तो आखिरी तक उठने का दिल नहीं करेगा. 

आईएमडी पर गजब की रेटिंग

आईएमडी पर भी इस फिल्म को गजब की रेटिंग मिली है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है 'बारामूला'.'बारामूला' एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसकी कहानी कश्मीर घाटी के बारामूला में घटित होती है. इसकी कहानी डीएसपी रिदवान सय्यद शफी (मानव कौल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार और साहसी पुलिस अफसर है. कहानी तब शुरू होती है, जब बारामूला में बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं. सबसे पहले बारामूला में एक पूर्व एमएलए का बेटा अचानक गायब हो जाता है. 

नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध

इस केस को सुलझाने का जिम्मा रिदवान को दिया जाता है. यह फिल्म घाटी में बच्चों का ब्रेनवॉश करके आतंक के रास्ते पर धकेलने के मुद्दे से शुरू होकर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादती से जुड़ती है. जांच के शुरुआती चरण में रिदवान को लगता है कि यह किसी आतंकवादी समूह की करतूत हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे वह गहराई में उतरता है तो कुछ और राज खुलकर सामने आता है.  फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है और आपको जोड़ती ही जाती है. बताते चलें कि 'बारामूला' फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सुहास जांबले ने किया है. यह साल 2025 की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसका आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में लुत्फ उठा सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री
Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE