बिग बॉस 18 ओटीटी पर दर्शकों का पसंदीदा शो के रूप में सामने आ रहा है. इस शो को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. चैनल की तरफ से शनिवार को नए प्रोमो में दिखाया ज राह है कि सलमान खान शो के प्रतिभागी अविनाश मिश्रा को जमकर डांट लगा रहे हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट अविनाश को प्रतिभागी चाहत पांडे के साथ किए गलत व्यवहार को लेकर डांटते हैं.

सलमान खान ने पूरे हफ्ते अविनाश के व्यवहार और उनके एक झगड़े में चाहत पांडे के चरित्र हनन के लिए भी उनकी आलोचना की. सलमान को 'विनाश' कहा. यही नहीं अभनेता ने कहा कि आप खुद को भगवान समझते हैं? सलमान ने कहा कि वे फ्रैंक और असभ्य के बीच की पतली रेखा को पार कर रहे हैं. आप कलरफुल इंसान लग रहे थे लेकिन अब ग्रे शेड में नजर आ रहे हैं.

चाहत को कहा था गंवार

बीते दिनों चाहत और अविशान में झगड़ा हुआ. अविनाश ने खाना देना से मना कर दिया. तब चाहत ने नाराज होकर उन पर पानी डाल दिया. अविनाश ने इस एक्ट के जवाब में उन्हें कहा कि 'गंवार, गंवार ही रहता है चाहे कुछ भी कर लो. खुद को गंवार सुनना चाहत को बर्दाशत नहीं हुआ और वह ज्यादा गुस्सा करने लगीं. उनका कहना था कि वह गांव से आती हैं तो उनके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं. अगले दिन चाहत ने गंवार वाली बात को मुद्दा बनाया और उन्हें घेरा.

गंवार बोलने पर अविनाश ट्रोल, यूजर्स खोज रहे पुराने वीडियो

चाहत और अविनाश पहले भी एक साथ सीरियल में काम कर चुके हैं, लेकिन बिग बॉस 18 में दोनों के बीच झगड़ा होने और अविनाश की तरफ से उन्हें गंवार गरने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अविनाश ने अपनी बैड बॉय की इमेज बना ली है. अविनाश मिश्रा का एक पुराना वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है जिसमें वे अपनी दोस्त अभिनेत्री भाविका शर्मा के साथ मजाक कर रहे हैं.

"ye gaon walon ke saath photo nahi leta main ,dhul mitti khate hai "

"Ye gaon Wale yaar kahi se bhi aa jate hai"😡



This is the Mentality of Avinash Mishra about village people in real life also,no wonder he called #ChahatPandey gawar.He is spoiled to the core .#BiggBoss18 pic.twitter.com/SaarprksEI