जन्मदिन के मौके पर सलमान खान का बड़ा सरप्राइज, रिलीज होते ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ के टीजर ने मचाया तहलका

Battle of Galwan: सलमान खान ने जन्मदिन पर ‘बैटल ऑफ गलवान’ का दमदार टीजर रिलीज किया. फिल्म गलवान घाटी संघर्ष और भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की कहानी दिखाती है.

Battle of Galwan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पावरफुल टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. यह टीजर सिर्फ एक फिल्म का प्रचार नहीं, बल्कि देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को एक भावुक श्रद्धांजलि है. टीजर में सलमान खान भारतीय सेना के अधिकारी के किरदार में नजर आते हैं, जो दर्शकों को पहली झलक में ही बांध लेता है.

इंडियन आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाई दे रहे हैं

दरअसल, सलमान खान ने अपने जन्मदिन को खास बनाते हुए फैंस को अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज कर दिया है. रिलीज के साथ ही यह टीजर चर्चा में आ गया है और दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है. फिल्म में सलमान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनका अंदाज इस बार बेहद गंभीर, शांत और ताकत से भरा हुआ है. टीजर में सलमान का बदला हुआ लुक खास ध्यान खींचता है. चेहरे पर सख्ती, आंखों में गहराई और मजबूत बॉडी लैंग्वेज उनके किरदार की गंभीरता को बखूबी दर्शाती है. खास तौर पर टीजर के आखिरी पल, जहां सलमान की तीखी और सीधी नजरें नजर आती हैं, दर्शकों को झकझोर देती हैं.

संगीत और विजुअल्स का असरदार मेल

‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर गलवान घाटी के कठिन हालात को बेहद सच्चे अंदाज में पेश करता है. बर्फ से ढकी पहाड़ियां, दुर्गम रास्ते और ऊंचाई पर होने वाली टकराव की झलक फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाती है. टीजर का टोन रॉ और रियल रखा गया है, जो कहानी की गंभीरता को दर्शाता है. संगीत और विजुअल्स का यह मेल टीजर को और असरदार बनाता है.

फैंस इसे अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं

फिल्म साल 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित है. यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उन सैनिकों के साहस और बलिदान को दिखाती है, जो देश की रक्षा के लिए हर खतरे का सामना करते हैं. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है, जबकि इसमें सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगी. टीजर को देखकर फैंस इसे अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

