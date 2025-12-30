Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के जरिए देश एक बार फिर उस वीर सपूत की कहानी बड़े पर्दे पर देखेगा. यह कहानी है शहीद कर्नल बी संतोष बाबू की, जिनकी बहादुरी, नेतृत्व और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है.

सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर सामने आ चुका है, जिसने देशभर में चर्चा तेज कर दी है. फिल्म में सलमान खान भारतीय सेना के उस जांबाज अफसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने 2020 में गलवान घाटी में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. यह कहानी है शहीद कर्नल बी संतोष बाबू की, जिनकी बहादुरी, नेतृत्व और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है. जून 2020, में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था. इसी दौरान 15 जून की रात वह घटना हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे कर्नल बी संतोष बाबू उस वक्त गलवान घाटी में मौजूद थे. उनका मकसद साफ था कि समझौते के तहत चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को हटवाना.

कौन थे कर्नल संतोष बाबू

कर्नल संतोष बाबू का जन्म तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हुआ था. बचपन से ही वे शांत स्वभाव और अनुशासन के लिए जाने जाते थे. पढ़ाई के साथ-साथ उनके भीतर देशसेवा का जज्बा साफ नजर आता था. साल 2004 में उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन मिला और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सैन्य सफर, जो साहस और समर्पण की मिसाल बन गया. गलवान घाटी रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम क्षेत्र है. यहां से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली DSDBO रोड गुजरती है, जिसे लेकर चीन लगातार आपत्ति और निर्माण गतिविधियां करता रहा है. इसी वजह से यह इलाका लंबे समय से तनाव का केंद्र बना हुआ है.

देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए

15 जून की रात कर्नल बाबू अपनी टुकड़ी के साथ बिना हथियार के चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए आगे बढ़े. समझौते के तहत दोनों पक्षों को हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं थी. बातचीत के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और चीनी सैनिकों ने हिंसा शुरू कर दी. पत्थरों, लोहे की रॉड और नुकीले हथियारों से हमला हुआ. ऐसे हालात में भी कर्नल संतोष बाबू पीछे नहीं हटे. उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपने जवानों को लगातार प्रेरित करते रहे. उनकी आवाज घाटी में गूंजती रही, “बिहार रेजिमेंट, आगे बढ़ो!” यही शब्द जवानों के लिए ताकत बन गए. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक नेतृत्व किया और देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए.

हर आंख नम हो गई

कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर जैसे ही देश तक पहुंची, हर आंख नम हो गई. उनकी छोटी बेटी का अपने पिता को सैल्यूट करता दृश्य पूरे देश के दिल में बस गया. उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया. अब सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के जरिए देश एक बार फिर उस वीर सपूत की कहानी बड़े पर्दे पर देखेगा, जिसने निहत्थे होकर भी दुश्मन का सामना किया और भारत की शान को ऊंचा रखा.

