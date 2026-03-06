बादशाह के 'टटिहरी' गाने पर हरियाणा में विवाद, तस्वीरों को लेकर आपत्ति, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Badshah New Song Controversy: बादशाह का नया गाना 'टटीरी' 1 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था. जिसको लेकर तभी से विवाद हो रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 06, 2026, 07:47 PM IST

Badshah New Song Controversy

मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह (Badshah) का विवादों से पुराना नाता रहा है. वो अपने गाने और बयानों हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करते आए हैं. ताजा विवाद उनके नए सॉन्ग  'टटीरी' को लेकर हुआ है. इस गाने के बोल और तस्वीरों को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है. आयोग ने सिंगर को नोटिस भेजकर 13 मार्च 2026 को पेश होने का निर्देश दिया है.

आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि पैनल ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. उनको शिकायतें मिल रही थीं कि  'टटीरी' गाने के बोल अश्लील हैं और हरियाणा की सांस्कृतिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाने की शब्दावली महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है.

दरअसल, पानीपत की नारी तू नारायणी उत्थान समिति की प्रेसिडेंट सविता आर्य और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन ने HSCW को शिकायत दी थी . शिकायत में उसने गाने की एक लाइन 'बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने...' पर आपत्ति जताई. शिकायतकर्ताओं ने कहा कि ये बोल महिलाओं के प्रति गलत संदेश देता है और समाज में भी निगेटिव प्रभाव डालता है.

बस की छत पर नाबालिग बच्चियों का डांस
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाने के वीडियो में नाबालिग बच्चियों को स्कूल की ड्रेस में हरियाणा रोडवेज की छत पर नाचते दिखाया गया है, जो स्कूल के बैग को फेंक रही हैं. उनका कहना है कि यह दृश्य बच्चों को सही संदेश नहीं देता है. इससे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा.

HSCW ने बादशाह को 13 मार्च को सुबह 11:30 बजे पानीपत में DC ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया है. इस सुनवाई की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया करेंगी. भाटिया ने इस बात पर भी चिंता जताई कि गाना रेगुलेटरी जांच में कैसे पास हुआ. उन्होंने कहा कि वह पहले 3 साल तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लिरिक्स वाले गाने को कैसे मंज़ूरी मिली.

बादशाह का नया गाना कब हुआ रिलीज?
बता दें, बादशाह का गाना 'टटीरी' 1 मार्च 2026 को यूट्यूब समेत सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुआ था. इस गाने को बादशाह के साथ सिमरन जागलान और हितेन ने गाया है. रिलीज के कुछ दिन बाद ही गाना विवादों में फंस गया है.

