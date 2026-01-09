FacebookTwitterYoutubeInstagram
21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

"लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय, अब आगे क्या होगा

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

Jana Nayagan Release Latest Update: 'जन नायकन' थलापति विजय की आखिरी फिल्म है, जो 9 जनवरी 2926 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं पाने के कारण लटक गई है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 09, 2026, 07:10 PM IST

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) को लेकर फैंस बहुत एक्साइडेट हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही यह कानूनी पचड़े में फंस गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म 'जन नायकन' को UA सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई पोंगल की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को करेगा.

दरअसल, 'जन नायकन' थलापति विजय के फुल-टाइम पॉलिटिशियन बनने से पहले आखिरी फिल्म है. यह फिल्म 9 जनवरी 2926 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने के कारण रिलीज टाल दी गई. सर बोर्ड ने एक सदस्य ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी. जिसको लेकर फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माताओं के हक में फैसला सुनाया था और सेंसर बोर्ड को जल्द से जल्द UA सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में चुनौती दे दी और तुरंत सुनवाई की मांग की. बोर्ड की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एआर एल सुंदरेशन ने दलीलें दी.

सुंदरेशन ने कोर्ट को बताया कि सर्टिफिकेशन ऑर्डर के मामले में सेंसर बोर्ड को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का कोई मौका नहीं दिया गया. उन्होंने आगे दलील दी कि प्रोडक्शन हाउस की पिटीशन में सेंसर बोर्ड चेयरमैन के फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी को रेफर करने के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया था और फिर भी जज ने ऑर्डर में फैसले को कैंसिल कर दिया.

'जन नायकन' के प्रोड्यूसर्स की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सेंसर बोर्ड बेवजह इस फिल्म को अटकाना चाहता है. फिल्म के किसी भी सीन में कोई गलत चीज नहीं है.

पोंगल पर भी नहीं रिलीज होगी 'जन नायकन'

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 21 जनवरी तक के लिए टाल दिया. मतलब अब 21 जनवरी से पहले यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी. कयास लगाए जा रहे थे कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद 14 या 15 जनवरी को पोंगल त्योहार से पहले रिलीज किया जा सकता है.

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
