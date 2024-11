सिंघम अगेन (Singham Again) और भूल भुलैया 3 (Bhool Bhulaiyaa 3) आज रिलीज हो गई हैं. इसी के साथ थिएटर्स में फिल्म बेबी जॉन (Baby John) का टीजर भी जारी कर दिया गया है जिसके तमाम क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लोग टीजर को लेकर तमाम रिएक्शन दे रहे हैं. और वरुण धवन (Varun Dhawan) की खूब तारीफ कर रहे हैं. आप भी ट्विटर पर वायरल हो रहे तमाम वीडियोज को देख सकते हैं.

1 नवंबर यानी आज थिएटर्स में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 रिलीज हो गई हैं और उनके साथ वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन का टीजर अटैच हो गया है. इस फिल्म में वरुण का एक्शन अवतार नजर आने वाला है. सोशल मीडिया पर उनके फैन्स टीजर के लिए एक्साइटेड हैं. लोग अभी से फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

