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'क्यों डर में जिए बॉलीवुड', टाइगर श्रॉफ पर अटैक से सदमे में एक्टर्स, अमित शाह को किसने लिखी चिट्ठी?

Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है. मां आयशा श्रॉफ समेत कई सितारों ने घटना पर चिंता भी जताई है.

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Ritika

Updated : Oct 19, 2026, 03:48 PM IST

'क्यों डर में जिए बॉलीवुड', टाइगर श्रॉफ पर अटैक से सदमे में एक्टर्स, अमित शाह को किसने लिखी चिट्ठी?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग घटना के बाद सेलेब्स के रिएक्शन. (Image Credit: instagram)

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Tiger Shroff Firing: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर 2026 रविवार को जानलेवा हमला हुआ.फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. मुंबई के जुहू इलाके में हुए हमले में एक्टर की जान बच गई है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घटना के बाद से फिल्म इंडस्ट्री से लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के लिए पूरी सुरक्षा की मांग की है. ये घटना अब केवल अभिनेता तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल है. 

19 अक्टूबर 2026 को टाइगर श्रॉफ की कार पर चली गोलियां

19 अक्टूबर 2026 शाम के समय टाइगर श्रॉफ एक इवेंट को खत्म करके गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे और तभी उनकी कार को निशाना बनाकर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. एक्टर बाल-बाल बच गए. इस फायरिंग में उनके ड्राइवर को गोली लगी. इसके बाद टाइगर को पूरी सुरक्षा के साथ ही घर तक ले जाया गया. सोशल मीडिया पर कई फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें अभिनेता के हाथ और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोटों के कारण पट्टियां  भी लगी नजर आ रही हैं.

फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ मां आयशा श्रॉफ ने क्या कहा?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार को हुई फायरिंग के बाद एक्टर की मां आयशा श्रॉफ से जब पूछा गया कि अब आपका बेटा टाइगर श्रॉफ कैसे हैं? तो उन्होंने 'थंब्स-अप' किया और कहा "भगवान महान है"

रवि किशन ने कहा- टाइगर भोले इंसान हैं. 

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एक्टर-राजनेता रवि किशन ने कहा- 'यह बहुत दुखद है और यह बेहद चिंता का विषय है और इसकी जांच तो होनी चाहिए. हमें अपने महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है. जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. बहुत चिंता का विषय है'.


टाइगर भोले इंसान हैं. मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने उनकी रक्षा की है. महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रही है. बहुत जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी'. 

सिंगर मीका सिंह का वीडियो

सिंगर मीका सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाई है और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने का अनुरोध सरकार से किया है और कहा है कि-' जब मैं मुंबई आया था तो हर जगह मैं यही कहता था कि मुंबई सबसे सुरक्षित शहरों में से एक रहा है, जहां पर लोग सुबह 6 बजे तक काम करते हैं और ऐसे ही घूम सकते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के क्योंकि मुंबई बहुत अच्छा है. मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे सेफ है. आगे उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ है, वो भी उस दौरान जब ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, गरबा चल रहा है, डांडिया चल रहा है. उसके दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस मुद्दे पर सीरियसली एक्शन लें, आज टाइगर के साथ हुआ है कल को किसी के साथ भी हो सकता है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ट्विट

अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार सुबह ट्विट करके लिखा है कि- 'क्या हो रहा है???? कल सबसे चहेते स्टार टाइगर श्रॉफ हुए चौंकाने वाले, चिंताजनक हमले, धमकियां, निशाना बनाकर फायरिंग और गोलीबारी हुई. वे एक बहुत ही काबिल पिता के बेटे हैं. टाइगर की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया. हाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देव फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री मीकनाथ शिंदे इस गंभीर मामले को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं. जय हिंद!

जीशान सिद्दीकी ने की सुरक्षा की मांग 

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद NCP MLC जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि- 'बिश्नोई गैंग हो या कोई और जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है. हमने भी बहुत कोशिश की थी. मैंने और मेरे परिवार ने सरकार से अपील की थी कि अनमोल बिश्नोई को भारत वापस बुलाया जाए लेकिन मुंबई पुलिस को उससे पूछताछ करने का मौका तक नहीं मिला. लॉरेंस बिश्नोई की बात है, तो मुझे लगता है कि वह अभी गुजरात की किसी जेल में बंद है. हम तो यही चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जाए. अगर ऐसा आता है कि वह मेरे पिता की हत्या में शामिल था, तो मास्टरमाइंड कौन था ये पता लगाना जरूरी है. अगर मुंबई में अभिनेता, राजनेता और कारोबारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? उन्होंने आगे कहा कि लास्ट दो महीनों में मुझे चार बार धमकियां मिली हैं, फिर भी मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है. क्या सरकार जीशान सिद्दीकी के गोली मारे जानें का इंतजार कर रही है'.

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने शेयर किया पोस्ट

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने अपने स्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि- 'टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ, वह बहुत डरावना. वो पल ऐसा था, जब डर से मेरा पूरा शरीर कांप गया. माता रानी भोलेनाथ और की कृपा से वह सुरक्षित हैं. हम सभी को अपनी न्याय व्यवस्था, मुंबई पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है और हम सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस सबसे अच्छी है. जय हिंद. जय महाराष्ट्र'.

AICWA ने अमित शाह को लिखा पत्र 

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कही है. टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना एक गंभीर खतरा फिल्म इंडस्ट्री पर पैदा कर रही है. AICWA ने अपनी मांग भी रखी है.

AICWA की मांग

1. टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए.
2. NIA और केंद्रीय एजेंसियां, महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर गैंग नेटवर्क की जांच की जाए. 
3. गोली चलाने वालों और उन्हें आदेश देने वालों को गिरफ्तार किया जाए.
4. सख्त कानूनों के तहत फास्ट-ट्रैक ट्रायल चलाया जाए.
5. फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए. 
6. बार-बार हो रही सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय की जाए.
7. बॉलीवुड से गैंगस्टरों के खौफ को खत्म किया जाए. 
8. की गई कार्रवाई पर एक समय-सीमा के अंदर ही रिपोर्ट दी जाए.
 

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