'क्यों डर में जिए बॉलीवुड', टाइगर श्रॉफ पर अटैक से सदमे में एक्टर्स, अमित शाह को किसने लिखी चिट्ठी?

Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है. मां आयशा श्रॉफ समेत कई सितारों ने घटना पर चिंता भी जताई है.

Tiger Shroff Firing: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर 2026 रविवार को जानलेवा हमला हुआ.फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. मुंबई के जुहू इलाके में हुए हमले में एक्टर की जान बच गई है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घटना के बाद से फिल्म इंडस्ट्री से लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के लिए पूरी सुरक्षा की मांग की है. ये घटना अब केवल अभिनेता तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल है.

19 अक्टूबर 2026 को टाइगर श्रॉफ की कार पर चली गोलियां

19 अक्टूबर 2026 शाम के समय टाइगर श्रॉफ एक इवेंट को खत्म करके गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे और तभी उनकी कार को निशाना बनाकर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. एक्टर बाल-बाल बच गए. इस फायरिंग में उनके ड्राइवर को गोली लगी. इसके बाद टाइगर को पूरी सुरक्षा के साथ ही घर तक ले जाया गया. सोशल मीडिया पर कई फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें अभिनेता के हाथ और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोटों के कारण पट्टियां भी लगी नजर आ रही हैं.

फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ मां आयशा श्रॉफ ने क्या कहा?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार को हुई फायरिंग के बाद एक्टर की मां आयशा श्रॉफ से जब पूछा गया कि अब आपका बेटा टाइगर श्रॉफ कैसे हैं? तो उन्होंने 'थंब्स-अप' किया और कहा "भगवान महान है"

रवि किशन ने कहा- टाइगर भोले इंसान हैं.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एक्टर-राजनेता रवि किशन ने कहा- 'यह बहुत दुखद है और यह बेहद चिंता का विषय है और इसकी जांच तो होनी चाहिए. हमें अपने महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है. जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. बहुत चिंता का विषय है'.

VIDEO | Patna: On the Tiger Shroff firing incident, BJP MP Ravi Kishan says, "This is very distressing and a matter of serious concern that requires a thorough investigation. We have full faith in the Maharashtra Police, and whoever is found guilty will face the strictest punishment. Tiger is a very innocent and humble person. I pray to Mahadev and Mata Rani, who protected him." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026



टाइगर भोले इंसान हैं. मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने उनकी रक्षा की है. महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रही है. बहुत जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी'.

सिंगर मीका सिंह का वीडियो

सिंगर मीका सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाई है और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने का अनुरोध सरकार से किया है और कहा है कि-' जब मैं मुंबई आया था तो हर जगह मैं यही कहता था कि मुंबई सबसे सुरक्षित शहरों में से एक रहा है, जहां पर लोग सुबह 6 बजे तक काम करते हैं और ऐसे ही घूम सकते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के क्योंकि मुंबई बहुत अच्छा है. मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे सेफ है. आगे उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ है, वो भी उस दौरान जब ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, गरबा चल रहा है, डांडिया चल रहा है. उसके दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस मुद्दे पर सीरियसली एक्शन लें, आज टाइगर के साथ हुआ है कल को किसी के साथ भी हो सकता है.'



शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ट्विट

अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार सुबह ट्विट करके लिखा है कि- 'क्या हो रहा है???? कल सबसे चहेते स्टार टाइगर श्रॉफ हुए चौंकाने वाले, चिंताजनक हमले, धमकियां, निशाना बनाकर फायरिंग और गोलीबारी हुई. वे एक बहुत ही काबिल पिता के बेटे हैं. टाइगर की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया. हाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देव फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री मीकनाथ शिंदे इस गंभीर मामले को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं. जय हिंद!

What's happening???? Yesterday's shocking, worrying attacks, threats, targeting & firing on most loved star @TIGERSHROFF worthy son of the most worthy father @bindasbhidu. In fact Tiger was lucky to go unhurt, but his poor driver was injured badly. Honble CM, Maharashtra @Dev_Fadnavis & https://t.co/7lovDa6k89. @mieknathshinde seem to be extremely concerned on this serious matter. Jai Hind! @YashwantSinha @MamataOfficial @ArvindKejriwal @SanjayAzadSln — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 19, 2026

जीशान सिद्दीकी ने की सुरक्षा की मांग

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद NCP MLC जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि- 'बिश्नोई गैंग हो या कोई और जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है. हमने भी बहुत कोशिश की थी. मैंने और मेरे परिवार ने सरकार से अपील की थी कि अनमोल बिश्नोई को भारत वापस बुलाया जाए लेकिन मुंबई पुलिस को उससे पूछताछ करने का मौका तक नहीं मिला. लॉरेंस बिश्नोई की बात है, तो मुझे लगता है कि वह अभी गुजरात की किसी जेल में बंद है. हम तो यही चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जाए. अगर ऐसा आता है कि वह मेरे पिता की हत्या में शामिल था, तो मास्टरमाइंड कौन था ये पता लगाना जरूरी है. अगर मुंबई में अभिनेता, राजनेता और कारोबारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? उन्होंने आगे कहा कि लास्ट दो महीनों में मुझे चार बार धमकियां मिली हैं, फिर भी मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है. क्या सरकार जीशान सिद्दीकी के गोली मारे जानें का इंतजार कर रही है'.

#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | NCP MLC Zeeshan Ziauddin Siddique says, "Whether it is the Bishnoi gang or any other—including Anmol Bishnoi—we have made every possible effort. My family and I have urged the US government to facilitate the return of Anmol Bishnoi to India. Despite this, the Mumbai Police have not even had the opportunity to interrogate him. As for Lawrence Bishnoi, I believe he is currently held in a jail in Gujarat. We strongly advocate for his interrogation as well. If there are claims that he was involved in my father’s murder, it is crucial to uncover who the mastermind was. If actors, politicians, and businessmen are not safe in Mumbai, how can the general public be?... I have received four threats in the last two months, yet my security has not been increased. Is the government waiting for Zeeshan Siddique to be shot before they consider enhancing security? This is deeply unfortunate, and I believe the government must take the strictest possible measures..." — ANI (@ANI) October 18, 2026

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने शेयर किया पोस्ट

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने अपने स्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि- 'टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ, वह बहुत डरावना. वो पल ऐसा था, जब डर से मेरा पूरा शरीर कांप गया. माता रानी भोलेनाथ और की कृपा से वह सुरक्षित हैं. हम सभी को अपनी न्याय व्यवस्था, मुंबई पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है और हम सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस सबसे अच्छी है. जय हिंद. जय महाराष्ट्र'.

AICWA ने अमित शाह को लिखा पत्र

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कही है. टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना एक गंभीर खतरा फिल्म इंडस्ट्री पर पैदा कर रही है. AICWA ने अपनी मांग भी रखी है.

🚨 All Indian Cine Workers Association (AICWA) President Suresh Shyamlal Gupta writes to Union Home Minister Shri Amit Shah over the firing on Tiger Shroff 🚨 It was a terrifying scene in broad daylight. As Tiger Shroff was fired upon, it looked like a film shoot in progress, but it was real. Bullets were being fired as if it were Diwali firecrackers. It was a horrifying incident for Bollywood, and anyone who watches the video will be shaken. Mumbai's streets have once again been stained with blood. Tiger Shroff and his family are living in fear. In a strongly worded letter, AICWA has sought urgent central intervention after Tiger Shroff was fired upon in Juhu while sitting in his car. Two persons were hit by bullets. Tiger Shroff narrowly escaped. He has no known controversy or enmity, yet he and his family are now living in fear. This follows attacks on Salman Khan, Saif Ali Khan, Rohit Shetty and Kapil Sharma. Today it is Tiger Shroff. Who is next? AICWA demands: ▪️ Full security for Tiger Shroff and his family ▪️ NIA and central agencies to probe the gang networks, in coordination with Maharashtra Police ▪️ Arrest of the shooters and those who ordered the firing ▪️ Fast-track trial under strict laws ▪️ A dedicated task force for the safety of the film industry ▪️ Accountability for the repeated failures ▪️ Permanent end to the fear of gangsters in Bollywood ▪️ A time-bound report on the action taken The film industry gives livelihood to lakhs of people. If the fear of the underworld continues, leading names may be forced to leave Mumbai. Mumbai will not be allowed to go back to the underworld days of the 1990s, and Bollywood will not be allowed to work in the shadow of fear. AICWA stands with Tiger Shroff and his family with full strength. 💪 | #TigerShroff | #Bollywood |#AICWA |#AllIndianCineWorkersAssociation |#AmitShah | #Mumbai | #SaveBollywood | #LawAndOrder |#Firing | | @AmitShah | @HMOIndia | @Dev_Fadnavis | @CMOMaharashtra | @iYogeshRKadam | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | @NIA_India | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 19, 2026

AICWA की मांग

1. टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए.

2. NIA और केंद्रीय एजेंसियां, महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर गैंग नेटवर्क की जांच की जाए.

3. गोली चलाने वालों और उन्हें आदेश देने वालों को गिरफ्तार किया जाए.

4. सख्त कानूनों के तहत फास्ट-ट्रैक ट्रायल चलाया जाए.

5. फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए.

6. बार-बार हो रही सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय की जाए.

7. बॉलीवुड से गैंगस्टरों के खौफ को खत्म किया जाए.

8. की गई कार्रवाई पर एक समय-सीमा के अंदर ही रिपोर्ट दी जाए.

