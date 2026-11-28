'एवेंजर्स: डूम्सडे' रिलीज से पहले ही भारत में अब तक 71.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिलजीत दोसांझ की इस मूवी का बजट इस कलेक्शन से कम था और फिल्म हिट साबित हुई थी...

'एवेंजर्स: डूम्सडे' की इंडिया में अबतक हुई एडवांस बुकिंग की कमाई से कम था दिलजीत दोसांझ की इस मूवी का बजट. (Image: X)

Avengers Doomsday Advance Booking: मार्वल की मच अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज में अभी 19 दिन बाकी हैं, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. भारत में फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपये की कमाई कर ली है. दिलचस्प बात यह है कि इसकी एडवांस बुकिंग से हुई कमाई लगभग उतनी ही है, जितना बजट दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का था.

सैकनिल्क के मुताबिक, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने भारत में चार शो डेट्स के लिए सुबह 9 बजे तक कुल 11.57 लाख एडवांस टिकट बेच दिए हैं. इन टिकटों से फिल्म ने करीब 71.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. लेकिन अगर ब्लॉक सीटों को हटा दिया जाए तो अब तक 10.16 लाख टिकट बेचकर 62.86 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग में इंग्लिश वर्जन का दबदबा

एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इंग्लिश वर्जन में मिल रहा है. वहीं, हिंदी और तमिल वर्जन की बुकिंग में भी तेजी देखने को मिल रही है. फिल्म के चार शो डेट्स यानी 17 से 20 दिसंबर के लिए कुल 8,649 शो में टिकटों की बिक्री हुई है. गुरुवार, 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा 28.64 करोड़ रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है. इसमें से 25.89 करोड़ रुपये ब्लॉक सीटों को हटाकर कलेक्शन है. इस दिन करीब 4.43 लाख टिकट बुक हुए हैं. वहीं, 18 दिसंबर के लिए 15.34 करोड़ रुपये, 19 दिसंबर के लिए 14.81 करोड़ रुपये और 20 दिसंबर के लिए 12.65 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है.

'मैं वापस आऊंगा' के बजट जितनी हुई 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग

अब इस कमाई की तुलना दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से करें तो दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. इस फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपये बताया गया था. वहीं, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने रिलीज से 19 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग से करीब 71.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

शुरुआत में धीमी थी 'मैं वापस आऊंगा' की रफ्तार, बाद में बनी स्लीपर हिट

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर बहुत तेज नहीं रही थी. शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही, लेकिन बाद में फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और इस वजह से इसे स्लीपर हिट की कैटेगरी में रखा गया.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपये था. वहीं, भारत में इसका नेट कलेक्शन लगभग 65.16 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹77.41 करोड़ बताया गया है. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 21.98 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 99.39 करोड़ रुपये रहा.