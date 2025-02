बीते दिनों बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) के वीकेंड का वार के एक एपिसोड में अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) नजर आए थे. इस दौरान सलमान खान उनपर भड़कते हुए नजर आए. शो में गेस्ट के रूप में पहुंचे अश्नीर की उस दौरान खूब किरकिरी हुई थी. सलमान ने उनके कमेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. वहीं अब अश्नीर ने सलमान पर पलटवार किया है और उनपर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि एक्टर ने फालतू का ड्रामा क्रिएट किया है. उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अश्नीर ग्रोवर ने सलमान पर पलटवार किया. एनआईटी कुरुक्षेत्र में छात्रों से बात करते हुए अशनीर ने इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा 'फालतू का पंगा लेकर अपना कॉम्पिटिशन खड़ा किया उसने. मैं तो शांति से गया था जब मुझे बुलाया. अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए आप किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं. मुझे आपका नाम भी नहीं पता.अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था?'

